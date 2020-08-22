美“环太军演”冷清上演

据美国“军事”网站报道，由美国主导的两年一度的“环太平洋”军事演习于8月17日在美国夏威夷拉开帷幕。与2018年相比，此次演习仅10个国家5300名官兵参加，范围、规模、参演国和时长都有明显“瘦身”。

演习明显“缩水”

据多家外媒报道，今年“环太平洋”军事演习的规模大幅缩小。在两年前的演习中，共有来自25个国家的46艘水面舰艇、5艘潜艇、17支地面部队、200多架飞机和2.5万名官兵参与。而今年，尽管美国海军很早就开始筹备此次军演，受邀请的国家和地区达25个，但有十余个国家明确拒绝参演。最终，参与今年“环太平洋”军事演习的国家仅有10个，分别是美国、韩国、加拿大、澳大利亚、日本、菲律宾、新加坡、新西兰、文莱和法国。

据英国《卫报》报道，受新冠肺炎疫情影响，本次军演只在海上进行，演习重点是多国反潜战、海上拦截和海上实弹演习。两栖登陆以及空中、城市作战等演习科目取消。另外，陆上不再进行实弹演练，港口演习、运动友谊赛以及海上演习结束后的保留节目“自由发挥演习”也都取消。

此外，本已推迟举行的环太军演在时间上也明显“缩水”，由以往的一个多月缩短至两周，到8月31日结束。

展示威慑力

“环太军演是美国国防部例行的军事演习，美国在疫情蔓延的国内形势下依旧坚持举行军演，背后有其政治和军事的多重考量。”中国社会科学院美国研究所副所长袁征认为，美国此时“秀肌肉”的目的在于展示自身的影响力和威慑力，表明美国即使身处疫情“泥淖”，依旧拥有绝对的军事能力，并且展现其在环太平洋地区的领导地位。

有美媒指出，此次演习除了在多国海军之间建立信任和协同能力之外，还向怀疑美国在新冠肺炎疫情流行期间的战备能力的人们传达了信息。报道援引分析人士的话称，美国需要表明，即使在疫情期间——在美国可能被分心的时候，美国仍然能够进行正常的军事行动。

袁征认为，在参演国、演习规模、演习项目和时长都明显“缩水”的情况下，此次军演效果自然会打折扣。不过，军演效果是其次，搭建多国参与的平台，加深各国了解，同时笼络各方，展示美国的绝对实力，维持其领导地位才是主要目的。“通过军演，美国一方面可以观察其他国家的战斗能力和指挥能力，另一方面能够增加各国之间的熟悉程度，以此显示自己的号召力。”

影响不如从前

“此次环太军演，虽然已是地区大规模军演，但在环太平洋地区并未造成太大影响。”袁征说，在新冠肺炎疫情肆虐各国的大背景下，军演规模大范围“缩水”，使其地区影响力不如从前。

除了参演国家明显减少之外，此次军演在美国国内也引起较大争议。据外媒报道，目前，夏威夷病例数激增，已从7月初的不到1000例飙升至8月上中旬的近4000例。近日，夏威夷当地1.2万人向州长戴维·伊格联名“上书”，敦促其请求美军和其他参演国以疫情为重，取消演习。夏威夷马诺大学教授凯尔·卡吉希罗指出，海军舰艇空间狭小，会加快病毒繁殖能力。

此外，军演对地区形势可能造成的负面作用也引起关注。袁征表示，军事演习是各国例行演练，对提升本国军队的战斗能力和协同能力有重要作用，但如果以敌对思维搞演习，会给地区稳定与世界和平带来消极影响。

(责编：杨光宇)