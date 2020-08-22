“深化合作有助于疫后非洲经济复苏”（患难见真情 共同抗疫情）

“如何看待新冠肺炎疫情防控下的中非关系发展”“中非团结抗疫背景下制造业合作将怎样推进”“基础设施建设如何更好助力非洲经济复苏”……日前，由中国驻肯尼亚大使馆和肯尼亚非洲政策研究所联合举办的“中非团结抗疫与制造业合作”国际学术研讨会在线上举行，50多名中非专家学者和媒体代表围绕当前抗疫形势及未来中非合作愿景展开讨论。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学助理教授尤纳斯·阿达耶认为，非中全面战略合作伙伴关系在合作抗疫中得到巩固，坚定非中合作，将为非洲经济复苏提供动力。

“深化合作有助于疫后非洲经济复苏。”肯尼亚工贸部部长助理布鲁诺·林伊鲁表示，中国对非洲国家抗击疫情提供了有力支持，中国在全球范围内率先控制住了疫情、率先实现了全面复工复产，非洲将从与中国在卫生、制造、贸易和技术等领域的合作中受益，从而加快经济复苏。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，非洲可以从中国推动经济复苏的举措中吸取经验，推动非洲国家促进就业。“政策改革、可持续发展、人力资源培养等将为非洲制造业发展创造有利条件。”

目前，非洲大陆自贸区建设正在稳步推进，如何让中非合作更好地服务于非洲大市场的发展，也是本次会议讨论的焦点。肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡格万加说，非中要进一步加深工业和制造业合作，把非洲大陆自贸区建设作为非洲制造业发展的支点，加快实现非盟《2063年议程》。“当前，面对保护主义抬头带来的挑战，推动南南合作，加强非中合作，将为非洲抗击疫情、推动经济发展提供新途径。”卡格万加表示，中非合作论坛明确将非洲工业化和制造业发展作为合作重点，在非洲经营的中资企业为非洲发展作出了重要贡献。

中国驻肯尼亚大使馆临时代办赵希源说，在严格防控疫情基础上，如何促进中非制造业合作以刺激非洲经济复苏和发展是举办此次研讨会的主要目的。他表示，中非应继续深化各领域务实合作，落实中非合作论坛北京峰会、中非团结抗疫特别峰会成果，把健康、复工复产、改善生计等领域放在优先地位，深化合作，为非洲经济发展、工业升级创造更多机会。

（本报约翰内斯堡8月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月22日 03 版）

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