中埃首次联合考古取得阶段性成果

在尼罗河东岸的埃及历史文化名城卢克索，中埃两国考古人员在有着3000多年历史的孟图神庙遗址上进行了成功合作。近日，中国与埃及卢克索孟图神庙联合考古队发布了阶段性成果报告，湮没在杂草和土砾中的神庙区建筑和珍贵文物再次呈现在世人面前。

近年来，随着中埃文化交流日益深入，两国在考古领域展开密切合作。2018年10月，中国社会科学院考古研究所和埃及文物部签署《中埃卢克索孟图神庙联合考古项目协议》，中埃联合考古队正式组建。2018年11月，中埃卢克索孟图神庙联合考古项目一期工程开工。这是新中国成立以来中国考古队首次赴埃及进行考古发掘。经过调查记录遗址现状、初步清理遗址环境，2019年年底，联合考古队正式开启孟图神庙区的考古发掘工作。

孟图神庙是卢克索最负盛名的卡尔纳克神庙的一部分。1979年，卡尔纳克神庙区被联合国教科文组织列为世界文化遗产，至今仍是埃及最受游客欢迎的景区之一。

满满的考古笔记、手绘铭文手稿和图片等资料，见证了两国联合考古队的辛勤劳动。在约2000平方米的考察区域内，考古队取得了不少重要发现：首次完整发掘了一座小神殿的整体轮廓以及泥砖围墙等附属建筑，并获得了石雕像、青铜雕像等珍贵文物；发现一处泥砖铺设的地面，每块泥砖上都有一个椭圆形印章印记，内有孟图神庙始建法老阿蒙霍特普三世的登基名，这对认识孟图神庙区早期的建筑分布起到关键作用。铭文研究和修复保护也是此次考古项目的重要内容。考古队对被逐渐腐蚀的带铭文建筑石构残块加以保护，通过编号、登记和拍照，为日后进一步研究保存了信息。

今年以来，新冠肺炎疫情给两国首次联合考古带来全新挑战。“考古队定期派发口罩、保持作业距离、减少工人数量，本阶段工作的圆满完成离不开双方队员的紧密配合。”中方考古队员高伟说，考古队年底将重返孟图神庙开展下一阶段发掘工作。

“中国团队带来先进的考古设备和宝贵经验，为联合考古提供了有力保障。”谈到合作，联合考古项目埃方领队穆斯塔法·萨基尔表示，“两国学者将各自的经验充分运用到联合考古工作中，密切交流合作，为深入研究埃中两国古老文明奠定了基础。”

埃及旅游和文物部长哈立德·阿纳尼说，过去3年，除了组建联合考古队，埃中双方在打击文物走私、海外流失文物追讨、古代文明研究等方面的合作成果也十分显著。“十分欢迎中国同行继续与我们分享经验和技术，希望埃中之间开展更多考古合作。”

（本报开罗8月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月22日 03 版）

(责编：杨光宇)