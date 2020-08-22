近期，中欧双方举行了多轮经贸领域高层对话。同时，双方新一轮投资协定谈判也取得积极进展。中欧合作持续释放积极信号，对推动双边关系发展以及全球经贸秩序的恢复具有重要意义。接受本报记者采访的中欧各界人士认为，新冠肺炎疫情冲击全球经济，中欧两大经济体加强经贸合作有助于推动全球经济复苏，共同维护多边主义和自由贸易体制。

“我们在中国长期发展的战略不会改变”

英国渣打集团联合《欧洲基金》等专业媒体日前进行的中国市场投资信心指数调查显示，未来12个月，外商对华投资将呈持续增长态势。其中，58%的受访者明确表示将进一步增加对华投资。这与中国欧盟商会近期公布的另一项调查结果一致：65%的欧洲受访企业将中国列入新投资目的地前三名。

渣打集团大中华区证券市场部负责人西蒙·凯乐威表示：“调查结果表明国际投资者对中国市场普遍抱有乐观情绪，对中国在全球经济复苏过程中发挥关键性作用充满信心。这与我们看到的现实情况相吻合。随着中国市场的进一步开放，新的机遇将吸引更多外资进入。”

“我们在中国长期发展的战略不会改变。”ABB中国公司董事长顾纯元认为，中国精准施策，疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势。中国作为该集团在全球的第二大市场，一直是其优先选择的投资目的地。

2019年，ABB在中国投资10亿元人民币，建造机器人工厂和人工智能领域创新发展研发中心，在自动化、数字化、智能化方向积极布局。今年3月，该公司拓展在华电动交通领域的业务。在谈到疫情对企业发展的影响时，顾纯元告诉记者，疫情对国家和企业都是考验，“通过这次考验，我们更坚定了对中国市场的信心。”

德国联邦外贸与投资署亚洲部主管阿辛豪科表示，中国是除了欧盟之外，德国在全球最重要的市场。2017年以来，中国一直是德国最大的贸易伙伴。尤其在汽车、机械和化工等方面，中国都将是德国巨大的出口市场。

不仅得益于自身市场规模，中国近年来营商环境的不断优化也进一步增强了欧洲企业投资中国的信心。近日，世界银行发布的《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告称，中国已连续多年成为营商环境改善幅度最大的全球主要经济体。

中国驻欧盟使团团长张明表示：“建交45年来，中欧货物贸易增长超过250倍，欧盟在2004年到2019年连续16年保持了中国最大贸易伙伴地位。中国愿与欧盟共同努力，应对多边贸易体制困境，扩大双向开放水平，为中欧企业在双方市场上的发展提供更好的营商环境。”

“数字经济为深化欧中经贸合作提供了新契机”

法国泰雷兹集团近年来在空中交通管理数字化转型等方面不断加强与中国企业的合作，在北京和香港投资建设了创新中心，致力于成为中国创新生态的重要部分。

“绿色经济与数字经济领域合作正成为深化欧中经贸合作的新动力。”该集团北亚地区副总裁杰罗米·本德尔表示，“中国是全球市场进行创新、开发解决方案和数字技术的理想之地。未来我们将继续携手本地合作伙伴，提供更多创新技术，共同推动欧中经贸合作再上新台阶。”

中欧都注重绿色与数字经济在经济复苏和发展中的重要作用。双方的相关合作正稳步推进：中国与德国在青岛建立了中德生态园；中国科技部与德国联邦教研部合作开展电动自行车、电动汽车、混合动力车研发项目，已经在北京和上海设立了联合实验室；中欧在可再生能源、多晶硅片、风能、核电等领域的合作密切。

比利时中欧数字协会负责人克劳迪亚·威尔诺迪对记者说：“数字经济为深化欧中经贸合作提供了新契机。长远来看，欧中企业在人工智能、大数据、智慧城市、物联网、云计算和区块链等产业发展上有着广泛的合作前景。”

“新时代的中欧经贸关系呈现出活力更强、质量更高、联通更密、动力更足的特点。双方经贸合作的范围已从贸易为主到贸易与投资并重，再到产业金融、互联互通、绿色环保、数字创新等方面开拓和发展。”张明说，“中欧绿色和数字经济发展理念和利益高度契合，双方将携手应对气候变化，共同推动绿色、低碳、可持续发展。”

“欧中加强合作对全球增进互信具有深远影响”

近年来，贸易保护主义和单边主义日益盛行，全球经济增长乏力。新冠肺炎疫情发生以来，以世界贸易组织为代表的多边贸易体制遭遇前所未有的冲击，进一步增加了世界经济发展的不确定性。

作为全球两大经济体，中欧是经济全球化进程的重要参与者和塑造者，也是稳定全球经济的重要力量。中欧两大经济体将发挥世界经济的“双引擎”作用，拉动世界经济复苏，共同支持科学有序复工复产，加强宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定通畅。

联合国贸易和发展会议全球化和发展战略司司长理查德·科祖尔—赖特对记者表示：“加强欧中合作不仅惠及双方，也惠及全球。特别是对广大发展中国家来说，欧中经贸领域加强合作，为解决发展中国家缺乏充足的国际投资和稳定的融资渠道、推动国际金融体系的改革提供了重要方案。”

欧洲议会欧中友好小组主席扎赫拉迪尔对记者表示：“欧中都是多边主义的坚定支持者，都希望建立以规则为基础的世界贸易体系。未来双方在共同推动世贸组织改革等方面有着广泛的合作前景。”

荷兰海牙战略研究中心研究员理查德·吉亚西则认为：“欧中加强合作对全球增进互信具有深远影响。欧中应进一步致力于打造相互尊重、友好合作的伙伴关系，欧中合作将使双方成为引领全球发展不可或缺的重要力量。”

张明认为：“在面对全球性挑战时，没有一个国家可以独善其身，国际社会必须合作应对。中欧将以多边主义共识为基础，以构建人类命运共同体为目标，共同建设和平、增长、改革、文明伙伴关系，不断充实中欧全面战略伙伴关系内涵。”

（本报布鲁塞尔8月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月22日 03 版）

(责编：杨光宇)