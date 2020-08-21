外交部：美国没资格要求安理会恢复对伊制裁

一、国务院总理李克强将于8月24日出席澜沧江—湄公河合作第三次领导人会议。李克强总理将同澜湄合作共同主席国老挝总理通伦共同主持会议，柬埔寨首相洪森、缅甸总统温敏、泰国总理巴育、越南总理阮春福将出席。会议将通过视频方式举行。

二、为纪念两国陆地边界划界20周年和勘界立碑10周年，中越双方将于8月23日在中越边界举行活动。国务委员兼外交部长王毅和越南副总理兼外交部长范平明将共同出席。

总台央视记者：你刚才发布了李克强总理出席澜湄合作第三次领导人会议的消息。中方如何评价当前澜湄合作发展？对此次会议有何期待？

赵立坚：中国同湄公河国家是好邻居、好伙伴、好兄弟。澜湄合作是由六国共商、共建、共享的新型次区域合作机制。该机制启动4年多来发展迅速，机制建设日益完善，合作领域持续拓展，发展动力不断增强，给六国人民带来了实实在在的利益。新冠肺炎疫情发生后，六国守望相助，互施援手，有效遏制了疫情蔓延，为东亚乃至国际抗疫斗争作出了积极贡献。同时，六国克服疫情影响，务实合作持续蓬勃发展，为各国复工复产和区域经济复苏提供了助力。

本次会议原拟于今年初在老挝万象举行，受疫情影响推迟。各方一致认为，有必要以灵活方式尽快举行会议，结合当前新形势，及时为澜湄合作提供战略指引。中方对会议高度重视，李克强总理将同各国领导人一道，梳理合作成果，总结合作经验，全面规划未来合作蓝图，特别是水资源、互联互通、公共卫生等重点领域合作，增进流域各国人民福祉，促进地区和平稳定与繁荣。

环球时报记者：8月20日，美国国务卿蓬佩奥向本月安理会轮值主席致函，正式要求启动安理会第2231号决议规定的“快速恢复制裁”机制，并宣称30天内安理会将恢复以往全部对伊制裁措施。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到美方致函。中国常驻联合国代表团已表明中方立场。我们多次强调，美国单方面退出伊朗核问题全面协议，已放弃作为全面协议参与国的权利，没有要求启动“快速恢复制裁”机制的资格。全面协议参与方和绝大多数安理会成员都认为，美方要求不具任何法律基础，“快速恢复制裁”机制并未启动。据我了解，包括中国、俄罗斯、英国、法国、德国、伊朗等有关各方已致函安理会主席，英法德三国外长也发表声明，对美方举动表明反对态度。

美国要求安理会恢复对伊制裁，完全是出于实现自身政治目的的政治操弄。美国背信弃义，退群毁约，损害多边主义和安理会权威，破坏国际核不扩散体系。美方推动决议也好、向安理会致函也罢，都不能为上述行径披上合法外衣。8月14日，安理会就美国提出的延长对伊武器禁运决议草案进行表决，13个安理会成员明确不支持这份决议草案，美国仅得到1票支持，被空前孤立。这充分说明，美方单边立场同国际社会的广泛共识背道而驰，美方破坏全面协议的企图不可能得逞。我们敦促美方不要再一意孤行，冒天下之大不韪，否则必然再次碰壁。

解决伊核问题靠的是平等对话和坦诚协商，从来不是制裁施压甚至军事威胁。中方始终愿从维护全面协议和安理会决议权威、维护国际核不扩散体系、维护地区和平稳定出发，同有关各方一道，共同找到妥善解决办法，推动伊核问题政治外交解决进程。

塔斯社记者：据美国新闻网站Axios报道，美总统军控事务高级特使比林斯利表示，美方在有关中国参与军控谈判问题上的立场有所改变，美方已放弃要求中国加入当前的军控谈判，现在的目标是先同俄方就新START条约延期达成一致，之后再向中国施压，要求中方加入新一轮谈判，最终达成新军控协议。请问中方有何评论？

赵立坚：中方无意参加所谓的“中美俄三边军控谈判”，这一立场是明确和一贯的。新START条约是美俄间仅存的重要双边核裁军安排，条约的存续不仅事关美俄战略安全，还关系到全球战略稳定。中方支持美俄就新START条约保持对话，推动条约顺利延期，促进国际和平与安全。

同时，作为一项原则，拥有最大核武库的国家有义务按照国际社会的共识，切实履行核裁军特殊、优先责任，进一步大幅削减核武库，为其他核武器国家参加多边核裁军谈判创造条件。

中新社记者：据报道，澳大利亚战略政策研究所（ASPI）发布的最新报告显示，中国在全球各地建立600个“人才招聘站”，并将目标锁定美国及其他发达国家的顶尖技术人才。中国军方也通过上述网络招募人员。报道还称，值得注意的是，美国务院为这项研究提供了部分资金。中方对此有何评论？

赵立坚：我们多次就这家所谓的“研究所”作过回应。这家“研究所”炮制各种颠倒黑白、荒谬至极的涉华“报告”，他们拿谁的钱，背后有谁在“操盘”，也已经遭媒体多次起底。据澳方人士披露，这个机构长期接受来自美国政府和军火商的经费支持，热衷于炮制和炒作各种反华议题，意识形态色彩非常浓厚，实际上是反华势力的“急先锋”，其学术信誉受到严重质疑。

该机构的所作所为遭到了包括澳大利亚国内有识之士在内的广泛批评，早已成为国际社会的笑柄。希望并相信澳大利亚及国际各方能够擦亮眼睛，明辨是非，共同抵制这种反华机构炮制的荒谬言论，客观、理性看待中国和中国发展。

路透社记者：美国民主党全国代表大会于周四结束，通过了2020年大选的竞选纲领，与2016年相比，一个变化是不再包含支持一个中国原则的内容。美共和党政府在台湾等涉华问题上也采取强硬立场。中方是否担心这可能意味着美国两党对华都趋强硬？

赵立坚：中方已多次阐述对美国大选的立场。关于你提到的问题，中方在台湾问题上的立场也是一贯的、明确的。台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是国际社会的普通共识。我们敦促有关方面切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题。

中方希望美国两党能够客观看待中国和中美关系，从中美两国人民和世界各国人民的共同利益出发，同中方相向而行，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

路透社记者：菲律宾方面昨天表示，已就中方在黄岩岛“非法”没收菲渔具提出抗议，并反对中国对在南海进行“合法”巡逻的菲军机进行无线电干扰。中方对此有何评论？

赵立坚：中国海警在中国黄岩岛海域依法开展执法活动，无可厚非。菲方派军机侵入中国南沙驻守岛礁邻近空域，损害了中方主权和安全，中方敦促菲方立即停止非法挑衅活动。

路透社记者：据报道，巴新方面拒绝让一些参与新冠病毒疫苗接种试验的中国工人入境。外交部是否知晓此事？对此有何评论？

赵立坚：我不了解你提到的有关情况。

我想强调的是，中国的疫苗研发严格遵循科学规范的程序，严格进行安全性、有效性评价和伦理审查。同时，依据法律规定和国际通行惯例，在经过科学评估论证、依法审批、本人自愿的前提下，可以开展疫苗的紧急使用，以最大限度维护人民的身体健康。

会后有记者问及：美总统军控事务高级特使比林斯利在接受日媒采访时表示，在中国威胁增加的背景下，美国计划与一些亚洲国家讨论部署陆基中导问题。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道。

美国寻求在亚太部署陆基中导，与其近年来不断扩大亚太军事存在、推行所谓“印太战略”一脉相承，是其固守冷战思维的典型表现。美方有关言行严重损害世界和地区的和平与安全，冲击国际军控与裁军进程，削弱大国间互信，破坏全球战略稳定，是损人不利己的行为。

中方坚决反对美国在亚太地区部署陆基中导，对美方频频向中国周边国家施压、公开在中国“家门口”挑衅表示强烈不满。中方敦促美方顺应历史潮流，本着负责任态度，多做有利于世界和地区和平稳定的事，而不是相反。如美方一意孤行，中方将采取必要的反制措施，坚定维护自身的安全利益。

中方也呼吁亚太地区国家清醒认识美方此举的真实目的和严重后果，不要为美国火中取栗。

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