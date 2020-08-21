“后浪入海，先就业or先创业？”青年辩论会线上举行

人民网北京8月21日电（记者 王海林）8月20日，以“后浪入海，先就业or先创业？”为主题，由联合国开发计划署联合联合国志愿人员组织及国际劳工组织主办的青年辩论会线上举行，青年代表和各界嘉宾们通过互联网齐聚一堂。在时长90分钟的时间里，双方辩手观点激烈碰撞，嘉宾们也分享了各自的故事和经验。

本次活动是联合国驻华系统与腾讯集团为纪念联合国成立75周年而共同开展的“中国青年对话未来”系列活动之一，聚焦可持续发展目标，邀请中国青年发声。

活动自6月初开启选手及观众的线上招募，8名背景各不相同的青年代表从三千多名报名者中脱颖而出，组成正反两方，接受来自北京大学和中国政法大学高校导师的亲自辅导训练，最终在辩论赛中为大家带来一场精彩的观点交锋。

在当今时代，青年拥有更多样化的选择，就业已经不是唯一解。但是在做任何一个选择时，都不仅仅是考虑个人的人生路径，还需要考虑所处的环境、时代的背景和社会的发展方向。

对此，联合国开发计划署驻华代表白雅婷表示：“今天的辩论题目是关于我们每个人想要什么样的未来，但是我们每个人的未来都有赖于整个人类和这个星球作为整体的可持续的未来。因此，我们还必须考虑到我们每个人如何可以帮助实现这一集体未来。这正是2030可持续发展议程的重点。”

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