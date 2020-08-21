中国中西医结合专家同巴西专家分享新冠防控经验

新华社圣保罗8月20日电（记者宫若涵）由世界针灸学会联合会主办的“中国中西医结合专家组同巴西医学专家新冠肺炎防控视频交流会”当地时间20日上午举行。会上，中国医学专家重点分享了用中医药进行新冠诊治的经验，并就相关问题与巴西同行进行广泛交流。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁在致辞中说：“中国与世界卫生组织合作，分享中医药参与疫情防控有关经验，还选派中医师参与医疗专家组赴一些国家协助抗疫，获得积极反响。”她期待本次交流会能够推动中西医交流互鉴，更有效地造福巴西人民。

中国中医科学院副院长杨龙会介绍说，在新冠救治过程中，中医药发挥了重要作用，取得了良好效果。临床结果显示，中医药在提高治愈率、缩短住院日和核酸转阴时间等方面都有明显优势。

会上，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼做了题为《中医药抗击新冠肺炎疫情的贡献》的讲座，着重介绍中医治疗疾病的悠久历史、新冠病情的演变及临床征候特点、中医药对新冠治疗的参与及贡献等内容。

中国中医科学院首席研究员、世界针灸学会联合会主席刘保延做了题为《针灸干预新冠肺炎的思路、方案与实践》的讲座，强调了针灸对呼吸系统和全身炎症免疫的调控。中国中医科学院广安门医院呼吸科主任李光熙专门介绍了如何使用中医药治疗肺损伤以及临床上的其他相关问题。

此外，来自巴西戈亚斯联邦大学和中国东北林业大学等相关领域的两国专家，也在交流会上分别介绍了自己所在团队对新冠进行检测、研究和治疗的经验及方法。

本次交流会由巴西传统中医药针灸学会承办，巴西戈亚斯联邦大学中医孔子学院、巴西弗卢米嫩塞联邦大学孔子课堂、巴西圣保罗州立大学孔子学院协办，并获得中国驻圣保罗总领事馆、中国中医科学院、中国针灸学会的大力支持。

(责编：艾雯、刘洁妍)