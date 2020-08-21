为防控疫情英国调整“旅行走廊”清单

新华社伦敦8月20日电（记者张家伟）鉴于新冠确诊病例数在部分国家显著上升，英国政府20日宣布将把克罗地亚、特立尼达和多巴哥以及奥地利从“旅行走廊”清单上移除，这意味着从这些国家进入英格兰的旅客需要自我隔离。

此前为加强新冠疫情防控，英国要求多数国家的旅客入境英格兰后自我隔离14天。7月初，英国公布“旅行走廊”清单，来自一些疫情较缓和国家和地区的旅客入境英格兰后不再需要进行自我隔离。

上周，英国宣布将法国、荷兰等国家和地区从“旅行走廊”清单移除。经过最新公布的措施调整，8月22日开始，从克罗地亚、特立尼达和多巴哥以及奥地利进入英格兰的旅客也要自我隔离14天。

与此同时，英国政府将葡萄牙加入了“旅行走廊”清单，这意味着从8月22日开始，来自葡萄牙的旅客进入英格兰后不再需要进行自我隔离，前提是这些旅客在抵达英格兰前的14天内没有途经不在清单上的国家。

英国政府在一份声明中说，欧洲一些地区疫情出现上升势头，英国政府将持续开展相关评估，及时采取措施遏制病毒传播，包括从清单上移除确诊病例数显著上升的国家。

不过，英国不同地区的防控措施并未同步，“旅行走廊”清单仅适用于英格兰，苏格兰、威尔士以及北爱尔兰的防控措施由当地政府自行公布。

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