英法德三国拒绝美国恢复联合国对伊朗制裁要求

新华社伦敦8月20日电（记者梁希之）据英国外交部消息，英国、法国和德国三国外长20日晚发表联合声明，反对美方要求联合国安理会启动针对伊朗的所谓“快速恢复制裁”机制。

三国外长在声明中表示，美国自2018年5月退出伊核协议后，不再是协议的参与方，三国已向安理会轮值主席国和所有成员国表达了立场，反对美国根据联合国安理会第2231号决议发出的通知，因其和三国支持伊核协议的立场相悖。

声明说，英、法、德三国致力于维护多边主义机制，并以维护联合国安理会的权威和完整性为目标。三国呼吁安理会所有成员国不要采取任何只会加深安理会分歧或对其工作产生严重不利影响的行动。

声明指出，尽管美国退出伊核协议带来了巨大挑战，但三国依然维护协议，认为应该通过协议参与方之间的对话，包括通过联合委员会和使用争端解决机制，来解决当前伊朗分阶段中止履行伊核协议义务的问题。为了维护该协议，三国敦促伊朗撤销一切与其核承诺不符的措施，尽快重新全面履行协议。

据美国国务院19日发表的声明，美国国务卿蓬佩奥将前往纽约联合国总部，通知安理会美方将启动恢复联合国对伊制裁程序。英、法、德三国外长6月曾在一份联合声明中表示，不支持任何单边启动“快速恢复制裁”机制的尝试，认为这将对安理会造成严重不利后果。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可，决定维持联合国对伊武器禁运至2020年10月18日。这一决议中设有“快速恢复制裁”条款，若伊朗被认为违反伊核协议，将自动恢复2015年伊核协议达成前联合国对伊实施的制裁。

美国2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

除英法德三国外，中国和俄罗斯此前均明确表示，美国作为伊核协议退约者，已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。

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