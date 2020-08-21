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毛里求斯开始对漏油日本货船进行沉船作业

2020年08月21日16:52  来源：新华网
 

新华社塔那那利佛8月20日电（记者文浩）路易港消息：当地时间20日，在毛里求斯东南部海域搁浅并造成燃油泄漏的日本籍货船“若潮”号的沉船工作正式展开。

“若潮”号已断裂成两半。据毛里求斯海洋事务局局长多纳表示，当天货船的前半部分已被拖至距毛里求斯海岸13海里（约合24公里）的海域，沉船作业开始。多纳说，由于“若潮”号后半部分仍有近30立方米的混合油未被抽出，这部分船体仍处于搁浅事发海域。

毛里求斯国家危机委员会19日决定，将“若潮”号货船前半部分拖行至距毛海岸13海里处沉没。据悉，“若潮”号的所有者——日本长铺汽船公司将开展国际招标，以选定承包商处理船尾部分。

“若潮”号7月25日在毛里求斯东南部海域搁浅，全体船员随即安全撤离。8月6日，货船船体破裂，大量燃油泄漏。据当地媒体报道，这艘货船载有约4000吨燃油，至少1000吨燃油已泄漏至附近海域。毛里求斯总理贾格纳特12日宣布船体抽油工作结束。

“若潮”号运营商日本三井株式会社和该船所有者长铺汽船公司已于9日就这一事件向毛里求斯致歉。日本政府派出6人专家小组协助毛方做好善后工作。

毛里求斯本月7日宣布该国进入“环境紧急状态”。事发海域附近的马埃堡市学校已经停课。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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