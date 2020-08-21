乌克兰问题三方联络小组就顿巴斯排雷和撤军问题取得新进展

新华社基辅8月20日电（记者李东旭）据乌克兰总统办公室网站20日发布的消息，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）已就在顿巴斯地区划定20个新排雷区和4个新撤军地点达成一致。

在19日举行的乌克兰问题三方联络小组视频会议上，乌政府代表对划定20个新排雷区和4个新撤军地点表示支持，各方对此达成一致。但乌总统办公室尚未公布上述地点的具体信息。

乌政府认为，此次会谈成果有助于落实“诺曼底模式”四国领导人巴黎峰会达成的相关协议，进一步增大柏林峰会召开的可能性。

据报道，为了推进明斯克和谈进程和表明积极立场，乌方代表强调了执行“诺曼底模式”巴黎峰会相关协议和落实关于确定被释放人员名单相关协议的必要性。

乌克兰问题三方联络小组的代表们还就顿巴斯地区举行地方选举和向民间武装占领区居民提供饮用水等问题进行了讨论。

7月22日，乌克兰问题三方联络小组与顿巴斯地区民间武装代表举行视频会议，各方一致决定自7月27日零时起，顿巴斯地区实施全面停火。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

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