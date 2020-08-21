德国学者集体发文：孔子学院是文化交流的重要平台

人民网北京8月21日电 （施维）日前，10名德国汉学家兼孔子学院德方院长联合发文，表达对孔子学院的支持，强调孔子学院在中外文化交流中发挥的重要作用。

近期，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，将孔子学院美国中心列管为“外交使团”。在德国，目前共有19家孔子学院，数量居欧洲大陆之最，但今年来有两所大学宣布结束和孔子学院的合作。

面对争议，近日，托马斯·海贝勒、廉亚明、朗宓榭等十位孔院德方院长在德中友好协会联合会上发表集体署名文章《德国孔子学院的组织结构及其任务》，表达了对孔子学院的支持。文章强调了孔子学院在中德文化交流中的重要作用，并详细解释了孔子学院的运行机制。

文章指出，孔子学院在德国建立之初就被视为中德之间科学、文化和社会交流的重要机构。其职能与德国的歌德学院一样，教授汉语课程和传播中国文化。长期以来，它在推动中德两国文化交流合作方面发挥了重要作用。

从运行方式看，孔子学院采取的是中外合建的非营利性教育模式。德国的孔子学院由中德双方共建，是一种平等的、对话的、合作的机制。在管理上，本着平等合作的机制，中德双方各委任一名院长。按照德国的法律，孔子学院的日常运营和管理均合乎规范，公开透明。

从内容上看，孔子学院为汉语学习者提供丰富的语言课程，负责组织汉语水平考试（HSK），并开展了中国文化、经济、社会的各类主题研究活动，并逐步成为了德国人学习汉语言文化、了解现代中国的重要场所。

文章最后说，孔子学院是中德文化交流的重要平台。如今，中德两国在各层面的沟通与对话至关重要，作为中德合作机构，孔子学院本身就是跨文化合作的生动例子。孔子学院始终支持两国开展的各类文化、社会、经济交流活动，并为中外人文交流开辟了渠道，促进了两国人民相互理解，而相互理解正是共同解决未来全球问题的重要前提。

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