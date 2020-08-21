新华社北京8月21日电 综述：美国“混乱”日本“佛系” 盘点各国新冠疫情的“关键词”

新华社记者

新冠疫情在全球各地持续蔓延。世界卫生组织20日数据显示，全球累计确诊病例已超过2200万例，死亡病例超78万例。

众多专家认为，在病毒持续扩散的背景下，过早放松防疫措施、暑期旅游季人员流动增加、年轻人对防疫措施的忽视等因素，导致部分国家聚集性感染事件频发，这些事件多与亲友聚会、休闲活动、工作聚集、旅游出行等有关，从而使疫情进一步恶化或反弹。

除了这些共同原因，一些疫情严重或发生反弹的国家各有自己特殊的“关键词”。

美国：“混乱”。全球疫情最严重的美国仍处于高位平台期，美国约翰斯·霍普金斯大学20日的数据显示，美国累计确诊病例超550万例，累计死亡病例超17万例。专家认为，美国当前处于应对新冠疫情的新阶段，疫情正在“极其广泛地蔓延”。

近期美国确诊病例数增速有放缓迹象，但同时每日检测量也在下降。一些媒体和专家认为，检测量下降、检测积压、数据反馈滞后等因素导致美国新冠疫情数据“混乱”，难以判断近期病例数增速放缓是不是检测量下降所致。与此同时，死亡病例持续增加，病毒传播范围广，年轻群体感染率上升，是新阶段的主要特征。

巴西：“或可控”。巴西累计确诊和死亡病例数仅次于美国，但目前疫情已有可控迹象。巴西卫生部19日下午公布的疫情数据显示，巴西累计确诊病例超345万例，累计死亡超11万例。巴西媒体援引英国帝国理工学院最新研究结果说，本月16日以来，巴西新冠病毒基本传染数降至0.98，此前该数值连续16周保持在1以上。在传染病防控中，这个数值低于1意味着疫情传播在减弱。专家认为，这说明巴西疫情有得到控制的迹象。

印度：“加速”。印度疫情仍在迅速蔓延，日增确诊病例数居高不下。据印度卫生部20日公布的数据，印度过去24小时新增确诊病例69652例，累计确诊超过283万例；新增死亡977例，累计死亡53866例。8月以来，印度单日新增确诊病例数均在5万例以上，近日多次超过6万例。城市贫民窟感染率高、疫情向广大农村地区蔓延、疫情防控和维持经济难以平衡，是印度当前抗疫面临的三大突出难题。

韩国：“教会”。韩国中央防疫对策本部20日发布通报，当地时间19日零时至20日零时，韩国新增新冠确诊病例288例。这是韩国连续7天单日新增病例数超过100例。新增病例大部分集中在首尔、京畿道等首都圈地区，部分教会活动引发的聚集性感染仍在社区蔓延，且疫情正逐渐从首都圈向其他地方扩散。

日本：“佛系”。近来日本疫情出现大幅反弹趋势，8月以来日本已有14天单日新增确诊病例超千例。据日本广播协会电视台统计，截至当地时间20日20时30分，日本当日新增新冠确诊病例1178例，累计确诊超过6万例，达60026例。然而日本政府却不急于再次宣布紧急状态，日本社会整体上也显得“淡然处之”，在与新冠病毒“共存”的状态下，等待疫苗早日问世。

法国：“口罩”。法国3月中旬起实施全国范围的“封城”举措以遏制疫情，5月11日后“解封”。但7月底以来，法国每日新增病例超过1000例，上周末连续两天日均新增确诊病例超过3000例，为“解封”以来的峰值。这促使政府恢复先前的一些防疫举措，特别是开始强调口罩的防疫作用。法国劳工与社会事务部18日宣布，民众自9月1日起在封闭或共用的工作场所内必须戴口罩。

德国：“警惕”。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所19日公布的新冠疫情数据显示，截至当日零时，德国较前一日新增确诊病例1510例，创下5月初以来最高单日增幅。德国总理默克尔18日说，过去三周，德国每日新增感染者的数量再度大幅攀升，其原因是人们流动性和互相接触增加。她表示，这种趋势不能再继续下去，否则政府将不再放松社交限制措施。（执笔记者：罗国芳；参与记者：谭晶晶、周星竹、张兴军、陈晨、田颖、陆睿、华义）

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