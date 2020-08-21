全球疫情简报：美国又一联邦参议员感染新冠 欧洲近期确诊日均增2.6万例

新华社北京8月21日电 20日全球疫情简报：美国又一联邦参议员感染新冠 欧洲近期确诊日均增2.6万例

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间20日15时16分（北京时间20日21时16分），全球确诊病例较前一日增加263601例，达到22256220例；死亡病例增加6554例，达到782456例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间21日7时27分，全球新冠确诊病例达22538431例，死亡病例为790475例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5571102例，死亡病例为174178例。

新闻事件

美国共和党籍联邦参议员比尔·卡西迪20日说，他当天接受新冠病毒检测，检测结果呈阳性。卡西迪是今年3月美国疫情全面暴发以来，第二名被确诊感染新冠病毒的联邦参议员。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格20日在哥本哈根召开的视频新闻发布会上说，近一段时间欧洲地区新冠确诊病例以日均2.6万例的速度增加，而15岁至24岁人群感染率已从2月的4.5%上升至7月中旬的15%。

印度首都新德里地区8月初进行的第二轮针对新冠病毒的血清抗体检测显示，被检测者中有29.1%的人结果呈阳性，表明他们曾感染过病毒并已康复。

韩国中央防疫对策本部20日发布通报，当地时间19日零时至20日零时，韩国新增新冠确诊病例288例。这是韩国连续7天单日新增病例数超过100例。首尔市政府20日还宣布，当地时间8月21日零时起至8月30日24时，将全面禁止首尔市内举行10人以上的集会。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间20日20时30分（北京时间20日19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1178例，累计确诊超过6万例，达60026例；新增死亡病例10例，连续5天达两位数，累计死亡1159例。

英国东英吉利大学19日发布公报说，该校研究人员与欧洲多所高校的同行共同分析了新冠病毒感染对嗅觉的影响，结果发现这种嗅觉失灵和普通感冒引起的嗅觉失灵存在很大差别，相关发现可能有助找到更快捷的新冠感染筛查方法。

涉华动态

一项由中国复旦大学和澳大利亚悉尼大学科研人员共同主持的研究发现，新冠病毒感染风险与空气湿度有关——空气越干燥，人们感染新冠病毒的风险就越高。研究同时发现，气温、风速、雨量等其他气候条件总体而言对新冠感染风险不构成影响。

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(责编：艾雯、刘洁妍)