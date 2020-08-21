热浪与山火同时来袭 加州分区轮流停电应对

山火地图

人民网旧金山8月20日电（邓圩、叶颖）从上周末开始，在罕见的热浪的袭击中，数十万加州居民就开始遭遇轮流限电。而这是加州自2001年能源危机以来，时隔20年再现分区轮流停电。

加州热浪持续来袭，上周末多地高温超过38摄氏度，本周全加州发布直至周四或周五的高温警告。8月18日，加州著名景区死亡谷地区出现了“破世界纪录”的54摄氏度的高温。对此，美国国家气象局警告说，闷热的天气将继续在美国西部地区蔓延，西南沙漠地区的气温更高。雷暴和阵风持续造成火灾风险，能源产业也因热浪而面临巨大压力。持续的高温导致电网需求大增。加州呼吁全州民众节约用电或自愿停电。

近年来加州曾因各种不同原因多次停电

据了解，近年来为了防止森林大火，加州政府安排了相应停电计划，但从未出现像目前这样大面积的停电。在8月14日晚上，多达200万加州人的家中停电，陷入长达4小时的黑暗之中。8月15日，太平洋天然气和电力公司对22万户家庭和企业实施断电措施，其中大部分位于加州中央海岸和中央山谷。官方数据显示大多数用户在不到3个小时内重新获得电力供应，但来自旧金山湾区居民反映，多个家庭遭遇半天以上停电。

这是自2001年电力危机以来，加州政府首次强制执行轮流停电命令。

加州州长加文·纽森在8月16日签署一项紧急公告，允许一些能源用户和公用事业公司使用备用能源，他还下令数家州机构调查停电事件。纽森在紧急声明中写道：“这些停电是在没有事先警告或没有足够准备时间的情况下发生的，是不可接受的，也不符合加州这个美国最大、最具创新性的州的要求。”纽森还提到，这两周将是美国西海岸70年来最热的两周。

截止发稿时，加州电力调度中心最后一次发布警告的时间为8月19日晚上8点。太平洋天然气和电力公司官网上也贴出了警告，表示在极端高温或会持续。因此，加州电力调度中心可能会要求PG＆E和其他加州的公共事业公司实施轮流停电。

加州庞大的可再生能源装机曾经是全美的骄傲。然而，夜间电网的主力仍然是天然气发电。有分析指出，加州太依赖新能源， 由于太阳能发电在夜晚本就派不上用场，风力发电受到天气影响， 产能明显下降， 这也是为什么加州会发生电能供应不足的情况。

高温天气火上浇油 给疫情带来影响

上周末，为了避开40度高温，加州人纷纷冲向海滩游泳和涌向野外露营。无疑，这增加了更多野火以及新冠病毒传播的风险。

而持续的断电可能也会对已陷入困境的经济造成严重打击。8月14日的停电中断了许多在家办公人员的工作。旧金山湾区的某知名连锁餐厅东主也表示，这次突如其来的停电及高温，使得冰库存放的食材坏了一大半，好不容易因为外卖市场而回温的餐馆生意再次遭受到了打击。

企业和电力公司纷纷发布节电呼吁。8月17日，特斯拉请求其加州的电动车车主尽量不要在下午4点到晚上9点的时间段使用超级充电或者在家充电，以“帮助缓解电网热波压力”。

另外，加州官员为控制需求还发布了弹性警报，建议居民尽一切可能节约能源，可以做一些简单的事情，比如关掉电器、关掉不必要的灯，减少使用大型电器——洗碗机、洗衣机和烘干机等以省电将空调温度调至78华氏度(约25.6摄氏度)以上，或者在房间无人时关灯。

加州山火肆虐 湾区遭受“灰霾”空气

8月19号凌晨开始，旧金山湾区多座城市的空气质量明显下降，空气中弥漫着刺鼻的气味，在很多地方，烟雾遮挡住阳光，旧金山地标金门大桥被灰灰的浓雾笼罩其中。至此，旧金山湾区空气质量管理局已于当天发布了保护空气警报。

8月16日凌晨3点左右，一场雷暴不期而至。强风暴席卷了旧金山以及蒙特利湾地区，夹杂着闪电和大风的风暴，引发了蒙特利湾的野火。国家气象局在随即在当天将整个湾区的红色火灾警报延长到了17日上午11时。从国家气象局专家布莱恩·加西亚表示，目前加州多地的极端高温、雷暴天气和野火的结合是“非常罕见的历史性事件”。

有数据显示，加州目前仍有有超过30场野火正在燃烧，包括近两天开始的近10场野火。

(责编：燕勐、刘洁妍)