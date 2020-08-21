武汉开启派对模式 外国网友：羡慕嫉妒

8月17日，法新社发布的一张武汉电音节现场照片在海外社交媒体上火了。在武汉HOHA电音节现场，成百上千的民众热情摇摆，欢歌笑语，这一幕被外媒称为“武汉风潮”。

如今，武汉现有新冠肺炎确诊病例为0，累计治愈达46000人。电音节以外，武汉啤酒节、华中国际车展也于近日相继开幕。可以说，大疫之后，武汉已经复活。

看到这一幕，一些外国小伙伴在社交媒体上表示祝福：“我为他们感到高兴，严格防控得到回报，他们可以庆祝了”、“他们完全有资格庆祝。”CNN主播、BBC记者都在推特中提到，从5月起疫情就从武汉消失了；MSNBC媒体人自嘲“武汉开派对，我们开线上会”；美国议员杰森·罗伯格感叹：“中国的好日子依旧，我们被玩了”。

当然，也有部分外国网友并不相信这是真的。8月19日，海评面与活动举办方取得联系，证实了活动的真实性，活动方还表示，该音乐节将持续到8月末。

无论是质疑或者泛酸，外国网友的这些情绪都可以理解。但正如一位美国网友所说：“去责备那些有权不办事的吧！”当前，美国确诊病例已超过565万，疗养机构的确诊病例再次回升。美国《时代周刊》发表评论质疑：美国为何正在输掉新冠肺炎之战？答案是，联邦政府的失职。

2020年2月，美国田纳西州一家人费尽辛苦将当时身在武汉的女儿赫敏（Hermione Dickey）接回美国，但遗憾的是，据8月13日《华尔街日报》最新消息，这一家人在华盛顿特区全部确诊。8月14日，赫敏父亲接受CNN采访时表示，（中美的防疫应对工作）相比之下，简直一个天上一个地下。”

至于为什么武汉可以开派对？中国为疫情防控所付出的巨大努力与牺牲，全世界有目共睹。如今，湖北全省A级景区都免费对全球游客开放。希望美国疫情尽快好转，届时若政策允许，可以来中国看看，也就知道了答案。

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