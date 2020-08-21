中国科技为塔吉克斯坦山区发展赋能

8月19日，塔吉克斯坦达尔瓦兹创新科技园正式开园，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙出席开园仪式。该项目是在拉赫蒙总统的倡议和关心下实施的。科技园地处享有帕米尔高原金色大门美誉的达尔瓦兹山区，这里曾是古丝绸之路南线的重要枢纽。引人瞩目的是，达尔瓦兹创新科技园的设计建造充分借鉴了中国发展科技园区的经验。

中国建设高新技术产业园区主要是为了拉动地方经济。国外经验表明，创造就业岗位，布局高科技产业，扩大国内外销售是评价科技园区绩效的关键指标。1985年，中国大陆第一个科技园区深圳科技工业园正式开放。此后，深圳科技工业园在短期内发展成为中国实力最雄厚的工业园。1991年，经国务院批准，深圳科技工业园成为首批国家级高新技术产业园区。如今，深圳是代表中国高新科技前沿的亮眼名片。

畅想塔吉克斯坦达尔瓦兹创新科技园的发展愿景为时尚早，然而，园区建设期间广泛应用的高海拔地区建筑技术和工程装备值得称道。塔吉克斯坦是一个高山内陆国家，93%的领土为山地。达尔瓦兹创新科技园多家入驻企业配套了最先进的中国制造的自动化设备。

园区的医用设备厂引进了获最高级别国际认证的中国生产线，专业生产医用口罩、防护服、护目镜和防护面具。在新冠病毒防范常态化的背景下，增开医用设备厂无疑具有意义重大。工厂的产能为每小时2000只医用口罩或2000套防护服，1800副护目镜；年产能600-1000万只医用口罩，下单预订的既有塔吉克斯坦本国客户，也有外国客户。

消毒剂生产厂装备先进的全自动中国生产线，日产国际高标准消毒剂10吨，配套的包装车间可将产品按照10种规格型号自动包装，产品性价比高，主要面向塔吉克斯坦国内市场。

智慧大棚园区内共有两座现代化高科技温室，其中一家为中国制造的全自动智慧大棚。智能温控系统可实现自动保温、集水、调光、（冬季）加温。温室装备滴灌系统，可种植蔬菜、绿色作物、花卉和水果。温室占地面积不大，产量却非常可观，一个供应季可产出300吨西红柿和黄瓜，能有效满足塔吉克斯坦耕地匮乏的山区消费者对高品质绿色蔬果的需求。

石灰石加工厂从上海引进了全套生产线，以达尔瓦兹当地几家大理石矿和其他山岩矿的矿渣为原料生产成石灰石，日产量可达10万吨。石灰石可以加工成涂料、腻子粉和其他建筑材料，目前塔吉克斯坦这些建材全部依赖进口。鉴于当地对这几种建材的巨大需求，厂方正与中方合作伙伴密切沟通，准备增开两家同类工厂。

园区的饮用水生产厂采用除菌工艺，将山泉水加工后灌装入瓶，水源地为有1000多年历史的高山泉眼。蜂蜜加工厂的原料蜜采自海拔3000米以上的高山地区，年产量预计1500吨。达尔瓦兹蜂蜜以品质优异和口味细腻闻名遐迩，是塔吉克人待客的上品，也出口到很多国家。

地处珠江口、紧邻香港的优越位置是中国第一个科技园区落地深圳的主要原因。达尔瓦兹创新科技园同样交通便捷，毗邻繁忙的库利亚布-卡莱胡姆布-霍罗格-阔勒买国际公路，因为公路起点为阔勒买（塔）-卡拉苏（中）口岸，这条公路堪称名副其实的“中塔友谊公路”，至杜尚别总里程1009千米。2019年，中塔公路通行货车12591辆（次），其中塔吉克斯坦方向6304辆（次），中国方向6287辆（次）。共建“一带一路”显著提升了塔吉克斯坦的互联互通水平，道路基础设施加快升级，跨国公路运输环境更加安全和舒适。目前，该公路全程多处仍在新建和改建，跨国公路无疑将为达尔瓦兹创新科技园的建设发展注入强大动力。

综观中国和其他各国发展路径，高新技术园区多开设于经济社会危机时期。当前，全球正处于新冠疫情引发的百年未有的经济危机中。当下，能切实拉动就业的资源节约型技术和新产品最为亟需，塔吉克斯坦借鉴中国经验、技术和设备建成的工业园区顺应了时代潮流。尤为不易的是，鉴于新冠疫情仍在持续，园区厂家的设备总装此次全部采用远程视频方式，总部位于深圳的华为公司打包提供了通讯保障。华为还为达尔瓦兹创新科技园架设安装了高速4G网络，为园区的顺利建成运维提供了关键技术支持。高速稳定的互联网也是达尔瓦兹创新科技园的一大优势。

如今，达尔瓦兹创新科技园已经顺利地迈出了第一步，近1000名当地人在园区找到了固定工作。解决山区就业是一项重要的民生工程，可大大降低当地的贫困水平。此外，达尔瓦兹创新科技园可以发挥先导和示范作用，为解决偏远山区经济社会发展问题提供新方案、新模式。塔吉克斯坦参与共建“一带一路”为实现这一目标创造了一切必要条件。

（作者系政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长）

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