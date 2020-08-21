沈逸：班农被捕，真有人把反华当生意做

8月13日，应美国知名智库布鲁金斯学会会长艾伦的邀请，中国驻美国大使崔天凯以视频方式，发表主旨演讲，指出面对重要任务和严峻挑战，中美应作出正确选择，发展更稳定、更具前瞻性和更强有力的中美关系。

崔大使在讲话中还特别点出，在美国有一些人热衷搞大国竞争和战略对抗，有人认为搞对抗有助于遏制中国发展，甚至更迭中国政权。显然，这些人就是当下所谓“新冷战”的发起者。崔大使在讲话中，以极为坦率的话语，罕见地警告这些热衷于发起“新冷战”的人，“必须仔细掂量自己将付出的代价，以及给世界带来的灾祸。‘钟为谁鸣’，将来会有算账的一天。”

或许是某种纯粹的巧合，抑或是中国古语所谓的“一语成谶”，就在此后不久，美国时间8月20日上午，在华盛顿圈内曾经享有“黑衣总统”之称的特朗普总统前竞选顾问、曾经出任白宫首席战略师的班农被捕，案由是“欺诈”：通过与通缉犯合作的一家媒体公司，班农作为咨询委员会的主席，发起所谓“我们来修墙”的集资；这里的“墙”，就是指作为特朗普重要政策主张的用来隔离移民的边界墙。根据《华尔街日报》20日报道，总的资金募集额度超过3亿美元；另据《今日美国报》消息，相关资金主要来自特朗普支持者的捐赠，而且为掩人耳目，他们还真的修建了一堵边界墙，但是有报道称，这堵墙刚刚完工仅几个月，就出现“严重的被侵蚀现象”。专家表示，这堵墙根本不应该建在离河这么近的地方。

这则极具讽刺意义的新闻揭示了这样一幅图景：类似班农这样的人，通过煽动中美之间的恐慌情绪，制造紧张与摩擦，成功吸引不少美国民众支持与注意之后，用卑劣的金融欺诈手段实施了一波经典的“收割韭菜”行动。这幅图景同样回答了一个长期困扰人们的问题：为什么有些人对破坏中美关系如此“孜孜不倦”？原来有些人真把破坏中美关系当成生意在做。

班农被捕所揭露出的一系列信息，进一步验证了崔大使讲话中的论断，即当前中美关系已经在美方不少有心人士的操弄下走在了错误方向上。继续沿着错误方向走下去，受到损害的不仅是中美两国，还必然包括期待中美两国携手抗击疫情与复苏经济的全球各国，在此过程中能够受益的，则是极少数的骗子甚至疯子。

最近一段时间，中方就中美关系给出了一系列清晰的信号，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪发表长文，从纵观历史的角度阐述对中美关系的看法。国务委员兼外长王毅等多次发表讲话和接受采访，重申中方坚定致力于推动中美关系健康发展。很显然，球在美方一侧，美方应该积极对中国的主张做出建设性的回应。推动中美关系回归并持续运行在正确轨道上，这才是值得历史铭记的正确选择。（作者是复旦大学国际关系与公共事务学院教授）

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