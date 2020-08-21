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特朗普前顾问班农等人涉嫌欺诈被起诉

2020年08月21日10:14  来源：中国新闻网
 

中新社纽约8月20日电 美国总统特朗普前顾问斯蒂芬·班农20日因涉嫌欺诈美国南部边境墙募捐款项，与其他三人一同被纽约检方起诉。班农等被告人目前已被逮捕。

《纽约时报》报道，班农等四名被告人涉嫌将“我们筑墙”(We Build the Wall)组织募捐的部分款项挪作私用。除班农外，另外三名被告人分别是布赖恩·科尔法赫(Brian Kolfage)，美国空军退伍军人，“我们筑墙”组织创始人；安德鲁·巴多拉托(Andrew Badolato)，金融公司老板，同班农有十余年的合作关系；蒂莫西·谢伊(Timothy Shea)，科罗拉多州地堡岩市居民。

美国有线电视新闻网(CNN)报道，“我们筑墙”组织对外声称，募捐所得款项将全部用于修建美墨边境的隔离墙，但检方指班农等人将巨额款项挪作私用。根据检方的起诉书，“我们筑墙”组织在不到两年时间里共募集了超过2500万美元。科尔法赫本人将超过35万美元挪作私用。班农利用自己名下的非营利机构，从“我们筑墙”处接受了100多万美元款项，其中数十万美元被他用于私人开销，还有部分钱财被秘密转移给科尔法赫。为掩盖挪用捐款的行为，巴多拉托和谢伊采用伪造发票、订立虚假捐款协议等方式，通过非盈利机构和空壳公司等渠道将钱财转移至科尔法赫处。

福克斯新闻称，班农等四名被告人被控涉嫌串谋电子汇款欺诈和串谋洗钱两项罪名，每项最高可判处二十年监禁。CNN说，班农等被告人将在20日晚些时候初次出庭，班农的律师暂未作出回应。

班农曾是特朗普的总统竞选团队负责人，之后曾任白宫首席战略师，2017年8月离开白宫。2018年初，特朗普曾发表声明，批评班农离职时“失去理智”，称班农与自己或自己的总统任期“毫无关系”。

《纽约时报》说，白宫发言人拒绝对班农等人被起诉一事发表评论。(完)

(责编：艾雯、刘洁妍)
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