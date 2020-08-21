中国常驻联合国代表团新闻发言人就美国要求安理会启动“快速恢复制裁”机制答记者问

人民网联合国8月20日电（记者李晓宏）中国常驻联合国代表团新闻发言人20日就美国要求安理会启动“快速恢复制裁”机制答记者问。

记者问：据报道，美国国务卿蓬佩奥今日已要求安理会启动对伊“快速恢复制裁”机制并称如中俄拒绝，将对中俄实施制裁。中方对此有何看法？

发言人答：美方要求于法无据，于理不通，纯属一场自我设计的政治表演，得不到安理会成员的支持，得不到国际社会的认同。

伊朗核问题全面协议业经联合国安理会第2231号决议核可，具有国际法效力。2018年5月，美国单方面退出全面协议，恢复对伊朗非法单边制裁，违反了全面协议和安理会第2231号决议。作为全面协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会根据第2231号决议启动“快速恢复制裁”机制。同时，在全面协议参与方尚未穷尽争端解决机制的情况下，“快速恢复制裁”机制也不能被启动。因此，全面协议参与方和绝大多数安理会成员都认为美方要求不具任何法律基础，“快速恢复制裁”机制并未启动。张军大使已就此致函安理会主席，表明中方反对立场。

中国将同有关各方一道，继续坚持公正立场，坚定维护全面协议和安理会决议、维护多边主义和安理会权威、维护国际核不扩散体系和地区和平稳定，推动伊朗核问题的政治外交解决。同时，我们也坚决反对美方借伊核问题对他国实施单边制裁和所谓“长臂管辖”，将继续坚定维护自身合法权益。

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