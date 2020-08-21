国际锐评丨蓬佩奥之流的谎言只会加速全球企业远离美国

美国国务卿蓬佩奥当地时间17日发布声明，称美国商务部进一步收紧对华为公司获取美国技术的限制，同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体清单”。这是继打压TikTok、在中东欧大肆诋毁中国5G网络建设之后，蓬佩奥之流对中国企业发起的又一起打压行动。他们粗暴践踏市场经济规则，违背公平竞争原则，歇斯底里地动用国家力量围堵别国合法经营的企业，暴露出一贯的霸道蛮横嘴脸以及怯于正当竞争的心虚恐慌。此举不仅破坏全球产业链、供应链、价值链，也将损害美国国家利益和自身形象，加速全球跨国企业远离美国。

美国商务部此次针对华为的相关禁令，是对中国企业迫害闹剧的“最新一幕”。据了解，这条禁令特别规定，任何使用美国设备或软件制造的半导体芯片在被出售给华为之前，都必须首先获得美方的许可证。蓬佩奥更是恬不知耻地撒谎说，该禁令是对“美国国家安全、公民隐私及5G基础设施完整性”的所谓保护。

美国一再泛化国家安全概念，在毫无证据的情况下，频频滥用国家力量对一些中国企业采取各种限制措施，令市场忧心忡忡。美国半导体行业协会主席兼首席执行官约翰·诺伊菲在官网上发表声明称 ，“（美国政府）限制商业芯片销售将给美国半导体行业带来重大破坏”。更严重的是，此举进一步损害了跨国企业对美国所标榜的“自由市场”的信心与意愿。

从历史上看，有许多国家的成功企业有过与华为类似的遭遇。比如，2013年4月法国阿尔斯通公司全球副总裁皮耶鲁齐在纽约转机时被FBI逮捕，成为美国围猎阿尔斯通的“经济人质”。在使出各种阴招损招后，美国最终将阿尔斯通这颗法国工业明珠“肢解”，使其落入通用电气之手。十几年来，美国用类似手段打击甚至瓦解了欧洲多个大型跨国公司。如今，他们妄图故伎重演，对华为、TikTok等中国企业发起疯狂攻击，无疑会令其他跨国企业噤若寒蝉。谁又知道，美国下一个目标不会是它们？哪家企业还敢把身家投在美国这个名不副实的“自由市场”里呢？

当下，华盛顿对中国企业的野蛮打压，既有维护美国在高科技领域垄断地位的一贯居心，也有转移美国民众对政府抗疫不力的怒火、挽救濒临崩溃的政治信誉的现实因素，当然更有迫在眉睫的选举政治考虑。为此，他们千方百计地给中国信息技术企业罗织罪名，并妄图将这一“政治病毒”扩散至境外。

就在前不久的中东欧之行中，蓬佩奥极力挑拨意识形态对抗、肆意污蔑中国5G设备研发企业，妄图组建反华小圈子，结果碰了一鼻子灰。捷克总理巴比什拒绝将华为公司排除在5G建设的潜在合作伙伴之外。奥地利外长沙伦贝格明确表示，奥方的政策不是专门地去禁止或者限制某一家公司，而是旨在建立一套可靠的信息系统。

显然，蓬佩奥的骗术在国际社会应者寥寥。斯洛文尼亚《晚报》更是嘲讽说，根据斯诺登事件曝光的内容，似乎美国的通信网络也无法免于监听监控和非法获取私人信息。确实，大量事实表明，美国是全球最大的黑客帝国，其情报部门长期对包括盟友在内的外国政府、企业和个人实施无差别的窃密和监听活动。包括思科、苹果等在内的美国一些信息技术企业也已公开承认其设备存在安全漏洞和后门。

与之相比，在过去30年里，华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，为228家全球500强企业提供了服务，服务全球超过30多亿人口，没有发生过一起类似“斯诺登事件” “维基解密”的网络安全事件，没有发生过一起类似“棱镜门”“方程式组织”“梯队系统”的网络监听监视行为，也没有任何一个国家能拿出华为产品存在后门的证据。打着“国家安全”幌子的蓬佩奥显然是在贼喊捉贼！

让商业的归商业，让政治的归政治，这是全球跨国企业的共同诉求。蓬佩奥们为了一己之私将经贸问题政治化，妄图把麦卡锡主义幽灵推向商业领域，严重损害包括中美企业在内的全球企业的利益。他们阻挠中国企业开展国际合作，有悖于全球科技发展潮流，伤害世界人民的福祉，终将遭到历史的惩罚。他们更应清楚的是，全球超级大国的地位不是靠见不得人的旁门左道就能够维持的，中国科技的发展进步绝不会因外界的打压而停歇！（国际锐评评论员）

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