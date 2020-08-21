外媒关注武汉水上音乐节：中国的生活正回归正常

近日，武汉一家水上乐园举行2020年电子音乐节，数以千计参加电音节的民众站在水中或坐在橡皮艇上，观看舞台上的表演。这一事件获得外媒广泛关注，外媒普遍认为，武汉已摆脱疫情的困扰，中国的生活正回归常态。

美国有线电视新闻网（CNN）报道称，武汉曾是新冠疫情的“震中”，经历了世界上首次、也可称为最严格的封城措施。自5月中旬起，该市没有报告任何新增病例。如今，大量民众参与电音节，显示出武汉已摆脱了疫情的影响。

△CNN18日报道

英国广播公司（BBC）评论称，民众为电音节欢呼雀跃的场面“不像2020年的场景，但这的确是上周末武汉的景象”。武汉已经远离了其他国家仍在与之抗争的疫情。

电音节是该水上乐园推出的优惠活动之一。民众需提前使用身份证在网上预订电音节门票，在进入水上乐园时出示身份证和手机上的健康宝。乐园于6月末重新开放。目前，乐园周末期间平均每日接待游客1.5万人次，并对部分游客提供半价优惠。

外媒还认为，武汉电音节的举办是民众生活正在回归正常的缩影，说明中国成功控制了疫情。

美联社报道称，虽然偶尔有零星疫情发生，但病毒在中国的传播已基本被根除，全国各地的户外景点和旅游景点也逐步重新开放。

《纽约时报》则评论称，中国的生活似乎正慢慢恢复正常，即使是在曾受疫情影响最严重的城市。另外，上海迪士尼乐园于5月重新开放，中国各地的电影院于6月开放。而其他国家还在与新的疫情暴发作斗争。

美媒：美国正在输掉抗疫战争

在海外社交媒体，武汉电音节的消息也引发讨论。有网民说：“美国和英国没有取得武汉这样的（抗疫）结果，因为它们没有像武汉那样做。”

目前，美国是全球疫情最严重的国家。约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至北京时间19日7时58分，美国新冠肺炎确诊病例达5480487例，死亡病例171636例。

美国《时代》周刊近日发文称，美国肯定会输掉抗击疫情的战争，但事实本不必如此。在G7国家中，只有美国的疫情还在继续失控。在疫情暴发前，美国被认为是做好了充分准备应对大规模疫情的国家之一，这“十分令人沮丧”。

△《时代》周刊报道

文章认为，美国惨败的原因包括政府领导的失败和对科学家、媒体及专业知识的不信任。

文章称，在危机时刻，美国联邦政府没有尽到保护美国民众健康和福祉的责任。尽管公共卫生官员和其他人士尽了最大努力，许多官员没有从疫情暴发时就认真对待疫情的威胁。美国政府浪费了数周时间淡化疫情的威胁。

文章表示，口罩问题被政治化和检测问题一直困难重重也是美国应对疫情失败的原因。

(责编：艾雯、杨牧)