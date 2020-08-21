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西方质疑俄罗斯新冠疫苗，背地里却在挖墙脚？

2020年08月21日09:35  来源：央视新闻客户端
 

近日，俄罗斯宣布注册并生产全球首款新冠疫苗的消息，在西方舆论场一石激起千层浪。西方主流媒体几乎步调一致地对俄罗斯表示质疑，称“俄罗斯疫苗未经证实，安全存在隐患”，美国食品和药物管理局（FDA）前助理局长彼得·皮茨（Peter Pitts）嘲讽道“与其说是疫苗，不如说是莫洛托夫鸡尾酒”。然而，讽刺的是，美国消费者新闻和商业频道（CNBC）17日报道指出，美国和欧洲的研究机构正试图从俄罗斯“挖走”疫苗研究的科学家。

△美国消费者新闻和商业频道（CNBC）报道截图

俄罗斯疫苗研究负责人：西方正“引诱”俄罗斯科学家

CNBC报道指出，俄罗斯“加马列亚”流行病学和微生物学国家研究中心院长亚历山大·金茨布尔克（Alexander Gintsburg）称西方研究机构试图“挖走”科学家的尝试没有成功。金茨布尔克表示：“我们的研究人员已经在‘加马列亚’流行病学和微生物学研究中心工作了十年......任何一个美国或欧洲的大学都梦想能拥有这样的研究人员。他们正在设法引诱他们离开，这样做是不会成功的。”

金茨布尔克还表示，能预见西方国家对俄罗斯注册新冠病毒疫苗一事会是这样的反应。金茨布尔克强调：“我认为，他们没想到俄罗斯能够首先生产新冠病毒疫苗，所以出现了这种负面言论。我们应该无视这些泼冷水的负面消息。”

8月11日，俄罗斯卫生部注册了全球首款预防新冠病毒感染的疫苗，由“加马列亚”流行病学和微生物学国家研究中心与俄罗斯直接投资基金共同研发，疫苗被命名为“卫星-V”（Sputnik V）。据俄罗斯塔斯社报道，该疫苗的临床试验已于6—7月顺利完成。而西方卫生官员对俄罗斯宣布注册疫苗表示怀疑，并对该疫苗的有效性和安全性表示担忧，声称俄罗斯尚未发表疫苗临床试验相关数据。

新冠疫苗遭西方质疑 俄卫生部长：批评毫无根据

美国有线电视新闻网（CNN）12日在报道中抛出一连串疑问：“俄罗斯宣称赢得疫苗竞赛，但是普京的疫苗你会用吗？”《纽约时报》发文声称，俄罗斯正陷入全球疫苗争夺赛中，普京总统将这场竞赛视为个人领导力和国家制度的优劣对比。

△CNN报道截图

德国卫生部长詹斯·斯潘（Jens Spahn）称俄罗斯的新冠病毒疫苗尚未经过充分测试，过早接种，存在风险。

欧洲新闻电视台（Euronews）援引美国食品和药物管理局（FDA）前助理局长彼得·皮茨（Peter Pitts）观点称，没有数据，没有透明度。

当地时间8月12日，俄罗斯卫生部部长穆拉什科表示：“外国同仁们显然感觉到俄罗斯制剂具有一定竞争力、竞争优势，他们试图表达一些意见，我们认为，这绝对是毫无根据的。”

穆拉什科强调，俄罗斯的疫苗具备相关的临床知识和数据，研制新冠疫苗的平台也是经过了充分研究，可以保证安全。

(责编：艾雯、杨牧)
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