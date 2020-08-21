新华国际时评：逆时而动的“脱钩论”害人害己

新华社北京8月20日电 题：逆时而动的“脱钩论”害人害己

新华社记者樊宇

连日来，美国政府滥用“国家安全”概念，对中国企业的打压步步升级。从断供华为，到对抖音国际版和微信发出封杀令，再到所谓的“净网行动”，频频抛出的“脱钩”举动违逆市场经济规律，背离自由贸易原则，将企业拖入漩涡，给行业带来巨震。如此逆时而动的行为害人害己，给疫情冲击下的世界经济雪上加霜。

美当权者费尽心思封堵华为，也连带伤害了美国本土企业的利益。高通公司称，美国对华为的制裁给其带来至少800亿美元损失，要求白宫允许其恢复与华为合作关系。针对抖音国际版和微信的封杀也让美企忧心忡忡，苹果、福特、沃尔玛、迪士尼在内的十多家美国大公司日前与白宫举行对话，表示政府禁令产生的“后坐力”将损害他们在中国市场的竞争力。

中美经贸深度交融，美当权者借政治力量打压中国高科技企业发展，其结果必将殃及自身。苹果公司的生产依赖中国，年销售额五分之一来自中国。英伟达、得克萨斯仪器公司、高通、英特尔、博通，这些美国芯片企业25%至50%的销售额来自中国。《金融时报》分析说，中美技术脱钩将给数百家美国科技公司带来沉重打击。美中商会11日发表针对其成员的调查显示，86%受访者认为，美中冲突已经影响到自身企业经营。

中国企业遭受的不公待遇，也让人对美国当下营商环境产生疑虑。美国政府无视市场规律和企业选择，蛮横地人为切断产业链和供应链，势必对市场预期和企业信心造成严重影响，企业投资时将不得不考虑由此带来的政治风险。美国智库彼得森国际经济研究所研究员马丁·乔尔曾帕指出，美国总统行政令针对的是中国企业，但长期来看对美国企业来说是不好的先例。

美国寻求“脱钩”的任性源自一种错觉，认为凭借其在某些领域的相对优势就可以阻止中国经济和技术进步。事实是，拥有韧性与活力的中国经济早已形成巨大的发展惯性，“脱钩”可能会产生一时的影响，却无法阻挡中国前进的步伐。在美国贸易专家比尔·赖因施看来，美中经济经过多年共同成长，脱钩也并非易事。美中贸易委员会的年度企业调查显示，近70%企业对中国市场前景抱有信心，87%的企业表示暂无搬离中国的计划。

与中国“脱钩”，就是与机遇“脱钩”。中国拥有全面的产业集群，强拆连接中美产业链、技术链，有悖科技全球化趋势和市场价值选择，代价巨大且不现实。中国产业门类齐全、劳动力素质优良、基础设施完善、物流网络高效，创新势能不断积累，这些都决定了作为“世界工厂”的中国仍然是全球企业的优质选择。此外，14亿人口不断升级的消费需求，也将为全球企业带来丰厚的回报。

与中国“脱钩”，也是与未来“脱钩”。中国超大规模经济为全球企业创新提供了巨大的实操平台。从互联网商业平台到数字化基础设施，中国丰富的产业应用场景为科技企业实现技术突破和转化提供了肥沃的土壤。市场调研机构尼尔森的调查显示，面对即将到来的5G时代，中国消费者表现出了积极的态度，通信行业、媒体娱乐业、远程教育医疗、智慧家庭、交通业以及零售业将成为最先受益于新技术应用的行业。

以“脱钩”遏制中国发展注定徒劳。面对疫情压力和逆全球化暗流，中国坚定不移扩大改革开放、放宽市场准入、持续优化营商环境，经济也展现出强大韧性：二季度增速率先转正，7月份数据显示生产供给继续复苏，市场需求逐渐回暖，经济运行保持稳定恢复态势。反观美国，二季度经济创纪录萎缩，今年以来破产潮席卷400多家企业。在此背景下，不计后果的强行“脱钩”只会加剧自身经济困境。

中美两国经济总量超世界三分之一，对世界经济增长贡献率超过50%，其系统重要性不言而喻。中美合作早已深入经济“毛细血管”，形成了深度交融的利益关系格局。零和博弈的“脱钩”思维只会损害两国人民利益，负重前行的世界经济比任何时候都需要中美携手。历史和事实证明，中美合则两利，斗则俱伤。经济全球化时代，以邻为壑换不来独善其身，互利合作才能早日让世界经济拨云见日。

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