外交部：中美关系的健康稳定发展 符合中美两国人民和世界各国人民的共同愿望

据报道，联合国秘书长古特雷斯18日表示，美国和中国的关系从来没有像今天这样失调，并警告称，两国之间不断升级的紧张关系可能会把世界分裂成两个集团，这对世界来说是一个巨大的风险。

外交部发言人赵立坚在19日的外交部例行记者会上表示，中方注意到古特雷斯秘书长有关表态。我们一向认为，中美两国合则两利、斗则俱伤。中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，中美对抗不符合国际社会的利益。中美关系的健康稳定发展事关中美两国和世界的当下与未来，符合中美两国人民和世界各国人民的共同愿望。

必须指出，当前中美关系遭遇严重困难，原因在于一段时间来，美国政府单方面挑起事端，肆意采取一系列干涉中国内政、损害中方利益、严重破坏中美关系的言行。美国一小撮政客出于一己之私利，蓄意煽动反华情绪，挑动对立对抗。美方上述倒行逆施不得人心，已经并将继续遭到中美两国各界有识之士和世界上爱好和平人民的强烈批判和抵制。

我们敦促美国个别政客从中美两国和世界各国人民的福祉出发，认真倾听国际社会的呼声，摒弃陈旧过时的冷战思维，客观看待中国和中美关系，同中方相向而行，推动中美关系回到协调、合作、稳定的轨道，共同维护世界和平、稳定与发展。（总台央视记者 申杨 靳丹妮）

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