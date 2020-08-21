韩航空业提议对中国恢复双向过境免签政策

韩国某机场。 裴埈基 摄

人民网首尔8月20日电（杨晓娜） 今年2月下旬以来，新冠肺炎疫情在韩国大小规模交替爆发。受疫情影响，韩国经济元气大伤。由于各国政府频频呼吁减少聚集和出行，韩国航空业务骤减90%以上。

7月中旬起，韩国政府不断收紧境外输入的防控措施，陆续将一些疫情严重的国家指定为防疫重点国家，要求来自这些国家的入韩旅客及前往第三方国家的换乘旅客义务性提交出发前48小时内取得的新冠肺炎检测结果呈阴性的诊断书。这导致本打算靠韩国境内航班和国际换乘旅客勉强维持营业的韩国航空业，再度跌近谷底。

据韩国中央日报报道，韩国一家航空公司的工作人员称，境外防控力度加强后，仅该航空公司菲律宾-韩国仁川这一航线的客流量，就从200人左右减少至30余人。据悉，自菲律宾入境韩国仁川机场的旅客中，60%以上是换乘前往美洲的过境者。

此外，部分航空公司将视线转向中国籍换乘旅客。此前，自中国出发、过境韩国前往第三方国家的中国籍旅客，须持有效入韩签证方可过境。然而，中国籍旅客自第三方国家出发回国，经韩换乘时，则被允许免签过境。据悉，中国是唯一一个被韩国指定为单向过境免签的国家。韩国中央日报称，已有韩航业相关人士指出，中国籍换乘旅客在韩国仁川机场占比极高。目前中国疫情防控已趋稳，是时候对中国籍旅客恢复双过境免签制度了。

韩国中央日报称，为保韩国机场换乘客流量，韩国两大代表航空公司已于8月13日向韩国国土交通部提交了公文，希望能放缓对菲律宾和中国出发的换乘政策。

除向韩国政府“求救”外，据韩联社8月20日消息，上述其中一家韩国航空公司还在加快推进机内餐事业出售进度，以求自救。

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