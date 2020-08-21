新华社伦敦8月20日电 欧洲经济笔记：英国实施折扣餐计划以支持餐饮业复苏

新华社记者王慧慧

“我要一份巧克力酱、香蕉和草莓煎饼外卖。”听到顾客点餐，位于英国伦敦的库拉咖啡馆的服务员提醒：“堂食可以五折，要不要找座位坐下？”

像库拉咖啡馆一样，英国大量餐厅、咖啡馆和酒吧加入了政府推出的折扣餐计划。这是英国政府为支持受新冠疫情重创的餐饮业复苏而出台的新举措。整个8月，任何人只要在周一至周三光顾参与计划的餐饮店，所消费的食品和非酒类饮品均半价，每人最多可享受优惠10英镑。优惠不限次数，且没有最低消费限制，优惠部分将由政府补贴给餐饮业主。

于是每到傍晚，熙熙攘攘的伦敦牛津街周边常常可以看到街道封闭、禁止车辆驶入的提示，餐饮店铺纷纷将桌椅搬到户外，变身露天餐厅，有的店铺还摆放告示：“(首相)鲍里斯帮你付10英镑。”消费者只要在英国政府网站上输入邮编，即可查询当地参与计划的店铺名单。

英国财政部数据显示，该计划实施两周来，已有8.5万个商家参与，超过4.8万家餐饮店向政府提出了补贴申请。

英国政府为何贴钱让民众下馆子？首先是因为服务业占英国经济比重大。英国经济今年第二季度环比萎缩20.4%，部分原因就在于服务业受疫情影响严重。其次从就业看，餐饮业为英国提供了约180万个工作岗位，但从4月开始，约80%的餐饮企业停工，140万无法工作的员工接受政府工资保障计划补贴。再次，政府希望打折能够吸引食客，提振消费者信心，鼓励人们在确保安全社交距离情况下在餐厅用餐，毕竟点外卖的人均支出往往不及堂食。

英国酒店协会的调查显示，英国全国超过四分之三的餐饮企业在12个月内面临破产风险，其中五分之一有严重破产风险。只有不到四分之一的经营者认为没有风险。

该协会首席执行官凯特·尼科尔斯在接受新华社记者采访时表示，企业都在充分利用政府出台的政策，创新菜单并投入大量资金确保场所卫生。信心对于行业未来和保护就业很关键，希望折扣餐活动能在8月后继续，为企业复工提供助力。

特殊时期，餐馆为缓解顾客担忧纷纷加强了卫生措施，例如设置隔离屏、采用非接触式付款、保持社交距离、在线预订和限制就餐人数等。许多餐厅还推出健康和低热量食物，借机倡导健康、平衡的生活。

对不同餐饮店而言，折扣餐计划带来的效应有所不同。越南风味连锁餐厅Pho联合创始人斯蒂芬·沃尔表示：“很高兴看到员工和顾客回归餐厅。这一政策不仅提振了每周前几天的上座率，而且鼓励英国民众外出安全用餐，带动餐厅周末都忙碌起来。”

然而，库拉咖啡馆的工作人员却无奈地告诉记者：“每周上座率起起伏伏，前三天还可以，后面的日子(因为没有折扣)食客人数下降明显。疫情让生意变得艰难，但这就是生活。”

(责编：艾雯、刘洁妍)