没毛病！佛州预选实测邮寄选票

美国佛罗里达州18日举行共和党党内预选，现任联邦众议员罗斯·斯帕诺败给斯科特·富兰克林，后者将对阵民主党候选人艾伦·科恩，争夺联邦众议员席位。

美联社19日报道，这场预选“看点”在于邮寄选票。截至18日投票日上午，超过220万人邮寄选票，较2016年的不到130万张多出大约100万张。这也意味着预选投票的大约300万张选票中，大约四分之三以邮寄方式投出。

当天计票顺利，不到晚上10时就宣布了大部分选票的计票结果。美联社报道，一个重要因素在于，选举部门官员获准在投票日前开始处理，如提前核验选民签名。

希尔斯伯勒县选举监督员克雷格·拉蒂默说，佛州可以把这一模式应用到11月的总统选举，“因为这对我们而言不是新做法”。

希尔斯伯勒县选择邮寄选票的选民中，大约四分之一在2018年选择现场投票。

美国总统唐纳德·特朗普本月13日坦言，政府不想拨给美国邮政局新冠疫情援助金，目的是阻止更多选民以邮寄选票方式参与总统选举。特朗普宣称邮寄投票助长选举欺诈，却拿不出证据。民主党人指认这名共和党籍总统为增加连任几率，放任邮政局陷入资金困境。

佛州属于美国选举重要战场州，竞选双方得票数有时非常接近，不时引发纠纷。最为有名的是2000年总统选举，共和党籍总统候选人乔治·W·布什和民主党籍竞选对手阿尔·戈尔就佛州计票结果打官司。佛州最高法院裁定重新人工计票，遭联邦最高法院推翻。布什最终以537张选民票的微弱优势赢得佛州选举人票，入主白宫。这一事件前后耗时33天。

不过，就11月选举计票，全国有色人种协进会法律诉讼与教育基金组织律师迈克尔·佩尔尼克认为，邮寄选票数量恐远高于本次共和党预选，佛州仍有改进空间。（陈立希）【新华社微特稿】

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