美参议员盯上“北溪-2”物流港　惹怒德国

美国三名共和党联邦参议员近日致信参与“北溪-2”天然气管道项目的德国港口运营方，扬言要施加制裁，在德国引发一片哗然。

【恫吓制裁】

英国《金融时报》19日报道，分别来自阿肯色、得克萨斯和威斯康星三州的汤姆·科顿、特德·克鲁兹和罗恩·约翰逊本月5日致信德国北部穆克兰港运营方“萨斯尼茨港口有限公司”，提请对方注意美国针对“北溪-2”项目“广泛的制裁和指导意见”。

三人在信中威胁说，如果穆克兰港继续为“北溪-2”项目提供“重要货物、服务和支持”，美方将施加“碾压式法律和经济制裁”。

德国萨斯尼茨市政府持有“萨斯尼茨港口有限公司”90%股权。市长弗兰克·克拉赫特说，美国参议员的信件会对包括他在内的当地官员产生严重后果。

克拉赫特告诉《金融时报》，美国参议员们“没有权利用这样的信件影响我们的城市、州、国家乃至整个欧洲的主权”。他说他本人和穆克兰港都不会给美方回信。“这封信就是想扩散恐惧、制造不安全感，我不会与这类武器打交道。”

“北溪-2”天然气管道由俄罗斯天然气工业股份公司独资设立的企业建设，将把天然气从俄罗斯经波罗的海运至德国。项目起始之初便招致争议。美方指认欧洲将因此日益依赖俄罗斯能源，但德国一直坚持欧洲与俄罗斯合作推进项目，反指美方实际意在推销本国天然气。

【激发众怒】

德国多个政党对美参议员来信反应激烈，认为美方做过了头，呼吁德国政府出手回击。

右翼政党德国选择党呼吁取消2014年克里米亚并入俄罗斯后德国对俄方施加的制裁。德国绿党外交事务代表于尔根·特里特则呼吁政府面对“华盛顿这种‘狂野西部’做法”时保护本国企业，将美国参议员的威胁称为“经济宣战”。

德国左翼党议员克劳斯·恩斯特上周致信美国参议院外交关系委员会，引发美德紧张关系进一步升级。恩斯特在信中请参议员们“想象一下”，如果德国以同样方式致信美方并提及类似规模的美国港口，会产生何种反应。恩斯特提及爱达荷州刘易斯顿港，因为外交关系委员会主席吉姆·里施来自爱达荷。克鲁兹和约翰逊都是该委员会成员。

按照《金融时报》的说法，德国政府数月来基本忽略美方对“北溪-2”项目的反对，直到克鲁兹与民主党参议员珍妮·沙欣7月推行法案，对间接参与项目的企业和官员追加制裁，德方才开始认真对待美方威胁。

《金融时报》推断，美国共和、民主两党已就制裁“北溪-2”达成共识，无论今年11月总统选举结果如何，美方制裁仍可能持续。（海洋）（新华社专特稿）

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