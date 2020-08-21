特朗普希望沙特加入以阿协议

美国总统唐纳德·特朗普19日说，他希望沙特阿拉伯加入以色列和阿拉伯联合酋长国上周达成的关系全面正常化协议，从而与以色列实现双边关系正常化。

“我确实希望如此。”特朗普当天出席白宫记者会时回应媒体记者提问。

依据以阿协议，以色列同意暂停吞并巴勒斯坦领土的计划，同时强化针对伊朗的一致立场。以色列、阿联酋和美国都将伊朗视为中东地区的主要威胁。

在记者会上，特朗普称赞以阿协议，并透露“那些你们根本无法想象的国家也想加入协议”。不过，他没有指明具体国家。

以阿协议13日签署后，沙特19日首次作出官方回应。沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉在德国访问时说，在2002年签署的“阿拉伯和平倡议”基础上，沙特致力于保持与以色列和平共处。

费萨尔说，“阿拉伯和平倡议”预见了阿拉伯国家与以色列建立关系的可能，但必须以巴勒斯坦与以色列之间实现和平为前提。

2002年阿拉伯国家联盟首脑会议一致通过以沙特提出的新建议为基础的“阿拉伯和平倡议”，并将其确定为与以色列谈判解决阿以争端的基本原则。

倡议要求以色列全面撤出1967年以来占领的所有阿拉伯领土，接受建立以东耶路撒冷为首都、拥有主权、独立的巴勒斯坦国，并根据联合国决议公正解决巴勒斯坦难民问题。

在这一基础上，阿拉伯国家将同以色列签署和平协议，并在实现全面和平的前提下逐步与以色列建立正常关系。这一倡议通过后得到国际社会的积极支持，但遭到以色列时任政府拒绝，致使该倡议一直未能实施。

白宫高级官员先前说，美国政府已与“诸多”国家接触，希望促成它们效仿阿联酋，与以色列实现关系正常化，目的之一是“遏制伊朗的地区影响力”。（田野）【新华社微特稿】

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