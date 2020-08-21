马里政变领导人承诺交权

西非国家马里18日因军人哗变发生政变，多名哗变军方领导人声称，他们无意执掌政权，承诺在“合理”期限内举行新一届选举。

这场政变受到国际社会和多个国家谴责。

马里陆军上校阿西米·戈伊塔19日以新的军事强人身份“亮相”。他在首都巴马科与一些马里政府高层公务员会面后，自称“全国拯救人民委员会”领导人。“马里正处于一场社会和政治危机当中，没有再犯错的余地。”

戈伊塔现年40多岁。他的随行人员告诉法新社记者，他一直负责指挥驻扎在马里中部的特种部队，是这场政变背后真正的主导力量。

同时，参与政变的其他军方领导人呼吁马里民众回归正常生活，警告那些有意趁火打劫的“破坏者”，声言惩治违反军纪和法律的军人。

马里反对党联盟“6月5日运动-爱国力量联盟”发表声明说，已经注意到政变集团作出的“开启公民政治过渡的承诺”，将与他们共同制定“路线图”。

联盟成员乔盖·马伊加告诉媒体记者，为“庆祝马里人民的胜利，我们将于周五组织一场最大规模的爱国游行”。

马里部分军人18日抓扣总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔和总理布布·西塞。凯塔当晚宣布辞职并解散政府和议会。出于对马里局势的担忧，非洲联盟和西非国家经济共同体在马里政变后都暂时中止了马里的成员国资格。

非盟、欧洲联盟以及美国共同呼吁马里哗变军人释放遭扣押的总统和其他政府官员。西共体承诺关闭成员国与马里的陆地和空中边界，推动制裁“所有暴动者以及他们的帮手和同谋”。

由15国组成的西共体定于20日举行视频会议，讨论马里局势。

近年来，马里是法国在西非地区牵头的清剿极端主义势力军事行动的重要支点。法国总统埃马纽埃尔·马克龙19日再次呼吁马里回归民权治理。他在社交媒体推特上说：“打击恐怖主义组织和捍卫民主、法治不可分割。”

马克龙强调，法国军队如果离开马里“将会导致不稳定，削弱我们的斗争，因而不可接受”。（田野）（新华社专特稿）

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