奥地利首趟维也纳-西安中欧班列启程

新华社维也纳8月20日电 奥地利首趟维也纳-西安中欧班列20日上午从奥首都维也纳启程，开往中国。列车预计运行16天，行驶里程10460公里，途经捷克、俄罗斯等国后抵达中国西安，终点站为上海。

据介绍，这趟货运列车从维也纳铁路南站启程，载有41个集装箱，运载的全部是奥地利兰精集团制造的化纤产品，价值180万欧元（约合210万美元）。

奥地利交通部长莱奥诺蕾·格韦斯勒、兰精集团首席执行官杜博思、奥地利国家铁路货运公司董事托马斯·卡格尔及中国驻奥地利大使李晓驷等出席首发仪式。

格韦斯勒积极评价奥中关系发展，赞扬铁路运输快捷、环保，表示希望有更多奥地利产品通过铁路运往中国。

卡格尔表示，奥铁积极参与“一带一路”合作，近年来参与中欧班列双向运输年均600余列，今年有望超过900列，希望奥中欧中经贸、运输、物流合作继续发展。

杜博思说，多年来，兰精集团在中国投资经营良好，中国是其最重要的国际市场。随着中国经济不断恢复，兰精集团对华供货量持续增加，公司继续看好中国市场。

李晓驷表示，奥总统范德贝伦与总理库尔茨2018年访华时，在成都为首趟成都-维也纳中欧班列送行，12天后范德贝伦在维也纳亲自迎接列车抵达。首趟维也纳-西安中欧班列出发，标志双方积极落实两国领导人关于加强“一带一路”合作共识取得新的重要成果。

李晓驷说，随着中国经济加快恢复，中欧班列运输需求不断上升。中方愿与奥方深化铁路运输等领域合作，加强货物运输组织，为重振两国及世界经济作出贡献。

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