普京再次与欧洲理事会主席通电话讨论白俄罗斯局势

新华社莫斯科8月20日电（记者吴刚）俄罗斯总统普京20日再次与欧洲理事会主席米歇尔通电话，讨论白俄罗斯局势。

据俄总统网站20日发布的消息，米歇尔在通话中向普京通报了欧盟19日就白俄罗斯局势召开的紧急峰会的相关情况。普京表示，向作为主权国家的白俄罗斯领导人施加压力、从外部干涉其内政是不具有建设性意义的。双方重申，尽快恢复白俄罗斯局势稳定既符合俄罗斯利益，也符合欧盟利益。

据报道，在欧盟紧急峰会召开之前，普京与米歇尔曾于18日通话。他们讨论了白俄罗斯局势，表示不允许白俄罗斯出现对抗局面。

另据俄罗斯外交部20日发布的消息，俄外长拉夫罗夫当天与欧盟外交和安全政策高级代表博雷利，以及欧洲安全与合作组织（欧安组织）轮值主席、阿尔巴尼亚总理拉马分别通电话，讨论白俄罗斯局势等问题。拉夫罗夫与博雷利在通话中强调，白俄罗斯事务应由白俄罗斯人自己解决，不允许外部干涉。拉夫罗夫指出，一些欧盟成员国违反上述原则，他呼吁这些国家停止可能挑起白俄罗斯反对派和政府发生对抗的行为。

白俄罗斯9日举行总统选举，总统卢卡申科以80.1%的得票率胜出。白俄罗斯首都明斯克等城市连日来发生较大规模抗议活动，对总统选举结果提出质疑。

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