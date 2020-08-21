南苏丹副总统：中国是南苏丹“患难见真情”的好朋友

新华社内罗毕8月20日电（记者杨臻）朱巴消息：南苏丹副总统兼国家应对新冠疫情特别委员会主席阿卜杜勒巴吉20日在南首都朱巴会见中国援南苏丹抗疫医疗专家组全体成员。

阿卜杜勒巴吉说，多年来，在南苏丹遇到各种困难的时候，中国总是率先提供帮助。南苏丹发生疫情后，中国又是第一个提供紧急抗疫物资的国家，是南苏丹“患难见真情”的好朋友。

阿卜杜勒巴吉表示，南有关部门和医护人员为应对疫情尽了全力，但抗疫工作仍面临诸多困难。中方援南医疗物资在南疫情防控中发挥了重要作用。此次中国政府向南派出专家组，体现了中方对南的高度重视和深情厚谊。希望中方专家积极传授抗疫经验和技术，帮助南培训医护人员，切实提高南应对疫情的能力。南政府将为专家组工作提供一切便利。

中国驻南苏丹大使华宁说，援南医疗专家组是中非团结抗疫特别峰会后中国向非洲派出的首批专家组，是中国支持非洲国家抗疫的又一重要行动。专家组成员都参加过中国国内抗疫工作，经验丰富、技术精湛。相信他们的到来将为南抗疫工作提供有益帮助。

专家组组长梁朝朝表示，专家组受中国政府委托，带着中国人民对南苏丹人民的友好情谊而来，同南各界分享中国抗疫成功经验。在南期间，专家组将努力工作，不负重托，全力帮助南方抗击疫情。

20日上午，专家组与南应对新冠疫情医疗顾问小组就南疫情形势及应对进行了深入交流探讨。

专家组19日乘机抵达朱巴，应南苏丹政府邀请为当地疫情防控提供支持。据了解，此次中国专家组由国家卫生健康委员会组建、安徽省卫生健康委员会选派。在南期间，他们将与南方和有关国际组织开展经验分享与交流，实地走访有关医疗设施，为南方医务人员提供培训指导，协助南方评估、提升疫情防控工作，讨论中南对口医院合作。

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