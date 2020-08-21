多国积极探索治堵新思路（国际视点）

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交通拥堵是很多大城市面临的共同挑战。在加强城市交通建设和管理方面，全球不少国家和城市积累了一些有益经验，同时仍需要解决许多难题。

欧盟委员会8月份更新的数据显示，每年欧盟国家因交通拥堵造成的经济损失近1000亿欧元，约占国内生产总值的1%。在人口密度大、城市集聚效应明显的亚洲和拉美地区，交通拥堵也是阻碍城市发展的“老大难”问题。专家认为，面对城市交通发展面临的新挑战，数字化和发展智慧交通是未来完善城市交通系统的有效方式。

城市交通拥堵现象依然严重

“在疫情防控期间，由于开私家车上路的人增多，布鲁塞尔交通拥堵仍十分严重。”家住布鲁塞尔市郊特尔菲伦的帕特里克对记者说，尽管政府采取了不少措施，堵车问题难有改观。

布鲁塞尔的情况在欧洲大城市中很普遍。德国数据分析公司Statista提供的数据显示，2019年，罗马的司机因道路拥堵而平均多花费166小时，位居欧盟主要城市首位；巴黎、都柏林、伦敦、布鲁塞尔则分别为165小时、154小时、149小时、140小时，在欧盟国家中居前。

欧盟审计院估计，交通拥堵每年甚至可能给欧盟造成高达2700亿欧元的损失。同时，城市交通产生的二氧化碳排放量占交通行业全部排放量的40%，其他污染物排放量占整个交通行业的70%。

据路透社报道，2019年全球最拥堵的11座城市中，有7座在亚洲，其中印度占了4座，其余3座分别在菲律宾、印度尼西亚和泰国。菲律宾首都马尼拉拥有约350万辆汽车，全市每天因堵车而产生的经济损失达6700万美元。在拥有1100万人口的雅加达，有统计称车辆的年均熄火、启动次数为33240次。印尼国家发展计划局发布的数据显示，大雅加达区每年的交通拥堵成本高达46亿美元。

在拉美，近年来随着汽车市场快速增长，许多城市原本稍有缓解的交通网压力又不断增大。根据交通数据分析公司英里克斯的统计，在哥伦比亚首都波哥大，司机每年因交通拥堵损失的时间高达191小时。该榜单上排名前15位的拉美城市还包括巴西里约热内卢、贝洛奥里藏特和圣保罗，墨西哥首都墨西哥城，以及厄瓜多尔首都基多等。根据导航科技公司通腾公布的2019年全球交通指数，秘鲁首都利马、巴西城市累西腓，以及智利首都圣地亚哥也在全球拥堵城市中排名靠前。

多措并举努力缓解堵车压力

为缓解交通压力，各国纷纷采取发展公共交通、绿色交通等有针对性的措施，取得了一定成效。

欧盟委员会的一份政策指引认为，欧盟城市应该从自身特点出发，提高交通系统运行效率，减少温室气体排放。为此，2014年至2020年，欧盟投入了130亿欧元，大力支持城市发展绿色交通和公共交通，重点支持地铁、有轨电车、自行车道及智能交通系统建设。

随着欧委会“欧洲绿色协议”的出台，欧盟国家解决城市交通拥堵同实现减排目标越来越紧密联系在一起。比如，很多城市提出了“无车城市”理念，通过限制汽车车速、减少停车场数量，增加减速带和步行街数量等措施提高驾车进入核心市区的成本。

亚洲地区的许多城市则普遍采取扩大地铁线路、增强公共交通运输能力的措施，努力减轻堵车压力。以印尼为例，经过6年建设，雅加达地铁南北线一期于2019年4月正式投入商业运行。目前印尼还在酝酿建设一个独立的高架铁路网络，以缩短雅加达和周边卫星城市的通勤时间。印尼政府希望未来将公共交通乘客比例由目前的20%提升至60%。为控制私家车出行、鼓励民众乘坐公共交通工具，雅加达自2016年开始便尝试在主要道路推行对私家车的单双号限行政策，并逐步扩大限行区域和时间，取得一定效果。

在拉美，圣保罗、波哥大和基多等城市相继推出限行措施，根据车牌尾号限制车主在高峰时段的出行。目前，快速公交模式在拉美得到广泛应用。拉美已有55个城市建立了快速公交系统，路线总长度超过1800公里，每天乘客超过2000万人次。拉美不少城市还鼓励民众骑自行车出行，例如波哥大已拥有拉美最大的自行车网络。

数字化和智慧交通是未来发展趋势

近年来，许多国家和城市的交通拥堵问题有所改善，但是离实现治堵目标还有很长的路要走。专家认为，数字化和发展智慧交通是完善城市交通系统的有效方式。

经合组织在一份报告中说，随着车辆增多、出行需求持续增加，城市交通压力加大。解决拥堵问题，应该对城市交通状况进行系统性思考，加大对交通瓶颈部分的投资，加大地铁、铁路、水运等不同公共交通的联网，并着眼绿色交通建设。

布鲁塞尔交通和环境部门负责人阿兰·马龙认为，不同城市交通拥堵的原因不尽相同，应该采取有针对性的措施进行疏导。“智慧城市”将是未来城市交通改善的目标。

在新加坡，城市管理者就选择了“智能化”方案来应对交通拥堵。根据瑞士洛桑学院发布的智能城市指数评估，新加坡被誉为全球最智能城市。新加坡的智能交通系统可以及时向司机通报道路拥堵、道路损坏、交通事故等道路异常信息，还可以根据天气预报和出租车GPS定位数据进行分析，为车辆发送预警，缓解市民出行压力。

2018年初，马来西亚数字经济发展机构和首都吉隆坡市政厅联合宣布引入阿里云ET城市大脑，这是该技术首次在中国之外被应用。ET城市大脑通过人工智能分析吉隆坡部分道路路口摄像头的数据，从而动态调节交通信号灯、检测交通事故、方便应急车辆优先通行。试运营期间，ET城市大脑减少了马来西亚民众12%的出行时间。

哥伦比亚胡利奥·加拉维托工程学院道路与交通研究中心负责人莫妮卡·苏亚雷斯对记者表示：“智慧交通将有助于提升大城市的流动性。但发展智慧交通的同时，还需重视绿色清洁技术，配以完善的公共交通服务，促使民众从私家车出行转向公共交通出行。”

（本报布鲁塞尔、曼谷、里约热内卢8月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 16 版）

(责编：杨光宇、白宇)