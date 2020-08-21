韩国进一步强化防疫措施

8月19日，韩国首尔的医务工作者在电话亭式筛查诊所进行新冠病毒检测采样。

新华社发

据韩国中央防疫对策本部8月20日通报，17日以来，韩国连续3天新冠肺炎确诊病例超过200人，其中18日确诊达297人，创5个多月来该国单日新增确诊病例数最高纪录。

近期急剧增加的病例主要集中在包括首尔、京畿道和仁川在内的首都圈。韩国政府宣布，将首都圈保持社交距离级别上调至第二阶段，即禁止室内50人、室外100人以上的聚集性活动，暂时关闭歌厅、网吧等12类高危场所和博物馆、美术馆等室内公共场所。鉴于首尔人口密度大、流动人口多，首尔市政府20日表示，自次日起未来10天将全面禁止10人以上集会。

针对一些团体不顾禁令举行大规模集会的情况，韩国中央灾难安全对策本部第一总协调官金刚立19日在例行记者会上表示，首都圈疫情持续扩散，随时可能引发全国大流行，政府呼吁民众保持社交距离，避免不必要的外出。韩国国务总理丁世均表示，对于妨碍新冠病毒检测和流行病学调查的行为，政府将进行严厉处罚。若因相关行为造成更多确诊病例出现，政府将坚决进行索赔，要求违规者赔偿治疗费等。

韩国国会于今年2月审议通过了3部法律修正案，修正后的《传染病预防管理法》新增“传染病疑似患者”定义，为加强疑似患者在家自我隔离或在指定设施隔离提供了法律依据，并规定疑似患者拒绝接受检查，将被处300万韩元（1美元约合1190韩元）以下罚款，不遵守居家隔离或住院措施者将被处最高1年有期徒刑或1000万韩元罚款。如果违规者被确诊感染并导致感染扩散等后果，还将被索赔治疗和防疫费用。

修正案实施以来，已陆续有多名韩国本土及外来入境人员因不遵守相关防疫规定而受到处罚。韩国法务部8月12日表示，自4月以来，政府已将44名违反隔离规定的外籍人员驱逐出境。韩国保健福祉部长官朴淩厚表示，这3项修正案有助于重整检疫体系和完善应对传染病的必要措施，韩国将以此为契机提高传染病防控能力。

（本报首尔8月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 16 版）

(责编：杨光宇、白宇)