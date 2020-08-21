中国抗疫医疗专家组抵达南苏丹

本报喀土穆8月20日电 （记者苏航）朱巴消息：应南苏丹政府邀请，中国政府派赴南苏丹抗击新冠肺炎疫情医疗专家组19日乘包机抵达朱巴，为当地疫情防控提供支持。同机抵达的还有第八批中国（安徽）援南医疗队以及中国政府和社会各界援助南苏丹的新一批防疫物资。南苏丹卫生部部长伊丽莎白、中国驻南苏丹大使华宁等到机场迎接，并签署中方援助物资交接证书。

伊丽莎白代表南苏丹政府和人民热烈欢迎中国援南抗疫医疗专家组和医疗队的到来，表示这是中国政府和人民给予南苏丹的美好礼物。她说，疫情发生以来，南中两国密切合作、相互支持，中方给南苏丹送来多批物资援助并多次通过视频会方式提供医疗技术支持。中方抗疫专家组此访将使南中两国进一步加强卫生防疫领域的交流合作，极大提振南苏丹抗疫信心和能力，为南苏丹等非洲国家尽早控制疫情作出积极贡献。

华宁表示，专家组和医疗队的到来具有特殊意义，带来中国政府和人民对南苏丹政府和人民的友好情谊，体现崇高的国际人道主义精神，展现中南两国携手抗击疫情的坚定决心。

专家组立即开展工作，现场考察朱巴国际机场疫情防控措施，并走访朱巴最大的贸易市场，实地了解南疫情形势和防控措施。在南期间，他们还将与南苏丹方面和有关国际组织开展经验分享与交流，实地走访有关医疗设施，为南苏丹医务人员提供培训指导，协助南苏丹评估、提升疫情防控工作，讨论中南对口医院合作。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 16 版）

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