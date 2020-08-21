上门理发献爱心（患难见真情 共同抗疫情）

21岁的亚卡万卡是秘鲁首都利马的一名理发师。疫情防控期间，他的理发店不得不关闭歇业。亚卡万卡决定到贫民区免费帮助人们理发。

利马的贫民区在市内地势较高的山丘上。亚卡万卡携带着装有推子、剪刀、梳子和酒精的工具箱，沿着弯曲狭窄的小路走到山上，找一块平地，附近的居民搬来一把旧木椅，就成了“露天理发馆”。顾客戴着口罩坐在椅子上，亚卡万卡手上的工具上下翻飞，不一会儿一个新发型就剪好了。“人们的要求各式各样，渐变层、条纹状、部落风或别的时髦造型，有时候还会要求剪个跟他们喜欢的球员一样的发型，我都尽可能满足。”亚卡万卡说。

亚卡万卡13岁起从事理发行业，因为自身的坎坷经历，对穷人们很有同情心。亚卡万卡说，他想通过免费理发，在艰难时期为困难群体提供力所能及的帮助。亚卡万卡告诉本报记者：“看着那些贫民区的人们，就像看到了以前的自己，我希望能为他们帮点小忙。”居民博尔哈说，疫情防控期间想找个地方理发十分困难，而且山上有很多老年人腿脚不灵便，不方便下山去找理发师。亚卡万卡的“上门”服务给他们带来了便利。

据统计，秘鲁大约有15万名男性理发师。在抗击疫情期间，有许多爱心人士和亚卡万卡一样，穿梭在秘鲁各地的社区，为人们提供免费的理发服务。目前，秘鲁已经重新开放理发店，但亚卡万卡仍会去贫民区帮助人们理发。“我将继续尽己所能，帮助有需要的人”。

（本报里约热内卢8月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 16 版）

(责编：杨光宇、白宇)