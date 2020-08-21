人民网>>国际

王毅分别同尼日利亚、吉尔吉斯斯坦和阿富汗外长通电话

2020年08月21日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月20日电  8月19日，国务委员兼外长王毅同尼日利亚外长奥尼亚马通电话。

　　王毅表示，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中尼关系，坚定支持布哈里总统带领尼日利亚人民发展经济、改善民生、维护国家安全并致力于非洲和世界和平稳定的努力。奥尼亚马表示，尼中关系和友谊建立在相互信任的牢固基础上，不会受到任何外部因素干扰。

　　本报北京8月20日电  8月19日，国务委员兼外长王毅同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫通电话。

　　王毅表示，作为友好邻邦和全面战略伙伴，我们会继续向吉方提供帮助直至吉方最终战胜疫情。中方愿进口更多符合中国市场需要的吉农产品，抓紧恢复两国货运口岸，保持两国互利合作继续向前发展。艾达尔别科夫表示，吉方全力支持中国同中亚五国启动外长会晤机制。

　　本报北京8月20日电  8月19日，国务委员兼外长王毅同阿富汗外长阿特马尔通电话。

　　王毅表示，中方将继续为实现阿人内部对话发挥积极斡旋作用。我们也愿在“一带一路”框架下加强同阿合作，充分利用中阿巴三方、中国同中亚五国外长会晤机制等次区域合作机制，加强互联互通，促进阿经济社会发展和民生改善。阿特马尔表示，阿方感谢中方一如既往坚定支持阿国内和平和解进程。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月21日 03 版）
(责编：杨光宇、白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved