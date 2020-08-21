王毅分别同尼日利亚、吉尔吉斯斯坦和阿富汗外长通电话

本报北京8月20日电 8月19日，国务委员兼外长王毅同尼日利亚外长奥尼亚马通电话。

王毅表示，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中尼关系，坚定支持布哈里总统带领尼日利亚人民发展经济、改善民生、维护国家安全并致力于非洲和世界和平稳定的努力。奥尼亚马表示，尼中关系和友谊建立在相互信任的牢固基础上，不会受到任何外部因素干扰。

本报北京8月20日电 8月19日，国务委员兼外长王毅同吉尔吉斯斯坦外长艾达尔别科夫通电话。

王毅表示，作为友好邻邦和全面战略伙伴，我们会继续向吉方提供帮助直至吉方最终战胜疫情。中方愿进口更多符合中国市场需要的吉农产品，抓紧恢复两国货运口岸，保持两国互利合作继续向前发展。艾达尔别科夫表示，吉方全力支持中国同中亚五国启动外长会晤机制。

本报北京8月20日电 8月19日，国务委员兼外长王毅同阿富汗外长阿特马尔通电话。

王毅表示，中方将继续为实现阿人内部对话发挥积极斡旋作用。我们也愿在“一带一路”框架下加强同阿合作，充分利用中阿巴三方、中国同中亚五国外长会晤机制等次区域合作机制，加强互联互通，促进阿经济社会发展和民生改善。阿特马尔表示，阿方感谢中方一如既往坚定支持阿国内和平和解进程。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 03 版）

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