近日，位于墨西哥尤卡坦半岛的普罗格雷索风电场正式投运。36台叶轮直径110米、轮毂高120米的2.5兆瓦智能风机，均由中国企业独立研发，总装机容量达90兆瓦，每年能为当地电网提供303吉瓦时的电力。

近年来，墨西哥着力推进能源改革，调整以石油为主的能源结构，寻求多元化发展。2016年，墨西哥首次将电力能源市场对境外资本开放，公开为普罗格雷索风电场项目招标。由中国智能风电技术公司远景能源和墨西哥Vive能源公司组成的联合投标体，以其优质的产品优势和丰富的行业经验在100多家企业中胜出。

“当地民众将用上更安全、更实惠的清洁能源。”远景能源拉美区总监拉斐尔·巴尔德斯告诉记者，普罗格雷索风电场采用的智能风机内置冷却系统由中国企业独立设计制造，能在高温、高盐度和高湿度等条件下运行；全钢柔性高塔架技术能有效控制塔顶摆幅，具备运输便利、吊装高效的特点，可显著提升风电机组经济效益。

墨西哥能源部前副部长塞萨尔·埃尔南德斯表示：“中国技术帮助我们推动能源结构改革，相信我们能实现在2024年35%电力来自清洁能源的目标。”

在墨西哥，中国企业除了提供风电设备，还引入了智能化管理系统——智慧风场。该系统将风机、风电场、电网、设备厂家和运营商等连接起来，实时采集和分析数据。远程控制中心操作员亚历杭德罗·圣地亚哥说：“通过智能风场系统，我们能随时随地监测机组生产、当地天气等情况和参数，为客户提供更安全、有保障的服务。相关技术从全球范围来看都处于行业前列。”

在尤卡坦州可持续发展局局长萨伊达·罗德里格斯看来，普罗格雷索风电场项目为当地民众带来社会、经济和环境等效益。项目不仅创造就业机会、培训人员，也为墨西哥新能源和可持续发展提供技术、政策和经验，帮助解决该地区能源供需不平衡问题。

尤卡坦州能源局副局长胡安·卡洛斯·维嘉表示，该项目投运是尤卡坦州发展清洁能源的重要里程碑，中国企业与墨西哥企业、社区和政府部门等开展密切合作，实现当地新能源可持续发展。“发展清洁能源，为墨中合作增添新亮色。”

（本报墨西哥城8月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)