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杨洁篪会见新加坡总理李显龙

2020年08月21日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社新加坡8月20日电  （记者王丽丽）当地时间2020年8月20日，新加坡总理李显龙在总统府会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪表示，习近平主席和新方领导人2015年确立的与时俱进的全方位合作伙伴关系，为中新关系发展指明方向。面对新冠肺炎疫情，双方守望相助，保障产业链和供应链稳定畅通，抗疫合作亮点纷呈。今年是中新建交30周年，两国关系站在新的历史起点。中方愿与新方一道，巩固抗疫成果，深化高质量共建“一带一路”，打造“陆海新通道”，拓展创新领域合作，让中新合作之树更加枝繁叶茂。

　　杨洁篪指出，当前国际形势中不稳定不确定因素不断集聚，疫情蔓延更加说明人类命运休戚与共。中方愿与新方和东盟各国携手，深化战略互信和务实合作，共同维护经济全球化，捍卫国际公平正义，为促进地区和世界和平、稳定、发展和繁荣作出新贡献。

　　李显龙表示，新中历经世界风云变幻，两国关系取得巨大成就，发展水平远超建交时所能想象。面对疫情挑战，各国更需理性沟通，携手合作。新方愿同中方密切高层交往，用好双边合作机制，推动东盟—中国关系发展，共同促进地区和世界经济复苏。

　　访问期间，杨洁篪还同新加坡副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、外长维文就双边关系和共同关心的问题深入交换意见。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月21日 03 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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