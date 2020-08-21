共同利益关乎人民福祉（钟声）

只有跳出零和博弈思维，遵循合作共赢理念，提升与他国实现共赢的能力，才能顺应经济全球化的时代潮流

社会分工随着人类生产力的发展而不断发展，经济全球化就是以国际分工和世界市场为前提的。没有国际分工，人类生产力就不可能发展，社会财富之花就会凋谢。在国际分工基础上形成的全球产业链、供应链，是经济全球化的最重要成果，也是各国经济继续繁荣发展的基本依托。可是，美国一些政客逆潮流而动，为了多占便宜而一再谬言“美国吃亏”，甚至叫嚷“中国数十年来以前所未有的方式吞噬了美国”，以其自私、浅薄和短视给国际分工合作添堵，误己害人。

中美经贸合作有利于中国、有利于美国、有利于世界的基本事实，绝非美国一些政客可以否定。应当看到，中美共同利益所蕴含的超越分歧的力量，早就是推动两国相向而行的重要力量。多年以前，以战略眼光和长远观点来运筹国际关系的美国政治家，就认清了这一点。1972年2月尼克松总统访华时指出：“使我们走到一起的，是我们有超过这些分歧的共同利益。”从跨越太平洋的握手，到跨越太平洋的合作，究竟给中美双方带来了多少共同利益？这是一笔大账，也是美国一些鼠目寸光的政客无法读懂也不愿面对的。

正常的经贸关系是建立在公平交易基础上的互惠互利关系，而不是“你输我赢”的零和博弈。国际经济学的比较优势理论表明，一国的贸易所得并非以另一国之失为条件，贸易各方均可从贸易中得到利益。中美经贸合作促进了美国经济增长，降低了美国通胀水平，为美国创造了大量就业机会，给美国消费者带来了实实在在的好处，为美国企业创造了无限商机和利润，促进了美国产业升级。

美国一些政客只言贸易逆差，不提中美经贸合作带来的经济增长、就业增加、消费成本降低、企业利润提升等，不是无知，就是揣着明白装糊涂。美国利用占据全球价值链分工“微笑曲线”两端优势在华生产并向全球出口，拿到了中美贸易中的绝大部分增加值。美国旧金山联邦储备银行研究人员估算，2018年美国人花在“中国制造”的进口商品上的每1美元中，约有0.56美元实际流向了美国企业和工人，这一“回流”比例是所有进口来源国中最高的。事实上，中国贸易顺差积累的资本，又会以投资、购买等方式回流美国，反哺了美国的消费市场和金融市场。这也印证了国际经济学的基本原理——国际贸易有利于推动资源在世界范围内优化配置，促进各国经济共同发展。

历史经验表明，中美经贸合作带来的共同利益远超双边范畴。2008年国际金融危机发生后，世界经济阴云密布，时任美国财政部长保尔森提出，美国领导人应该“让中国成为美国公司、消费者、出口商和投资者的增长机会”。事实证明，中国以积极有力的行动同全球伙伴合作，成为促进世界经济复苏的重要引擎，2009年中国对世界经济增长的贡献率超过50%。当前，新冠肺炎疫情对世界经济产生巨大冲击，而据国际货币基金组织预测，中国是2020年唯一能够实现正增长的主要经济体。深化中美经贸合作将有利于重振疫情后的两国经济，依然是符合两国人民和世界人民期待的明智之举。近日，美国商会以及40多个行业协会呼吁：“中美扩大贸易能够促进全球产业链恢复，进一步提振疫情下的世界经济，为各国恢复生产提供有利影响。”

需要警惕的是，美国一些政客故意要把“合作共赢”的正数篡改为“你赢我输”的负数，甚至不惜让中美共同利益“缩水”，无端给中美两国乃至世界制造损失。日前，“支持自由贸易美国人联盟”联合约160家美国企业、贸易组织共同致信美国国会，指出中美贸易战使美国民众2019年多支付500亿美元关税，美国上市公司市值缩水1.7万亿美元。这样的结果值得反思，打压合作、大搞对抗的路还能走多远？美国哈佛大学教授约瑟夫·奈最近阐释“正和博弈”概念，指出不应该只考虑美国超越其他国家的实力，还必须考虑与其他国家合作以实现共同目标的能力。

发展中美关系，必须避免战略误判，必须避免因一时短视犯下不可挽回的历史性错误。只有跳出零和博弈思维，遵循合作共赢理念，提升与他国实现共赢的能力，才能顺应经济全球化的时代潮流。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)