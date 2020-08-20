人民网>>国际

蒙古国新任法律内务部长：愿继续推动蒙中两国执法安全领域合作

2020年08月20日20:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托8月20日电（记者 霍文）8月20日，柴文睿大使会见蒙古新任法律内务部长尼亚木巴特尔，双方就中蒙两国司法及执法安全领域合作等进行了交流。

柴大使祝贺尼亚木巴特尔再次当选议员、就任法律内务部长，并表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，习近平主席2014年访问蒙古，双方将两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，两国各领域合作交流取得快速发展，面临重要机遇。执法安全合作是两国关系的重要组成部分，两国执法部门认真落实《民事和刑事司法协助条约》，《打击犯罪的合作协议》等一系列合作文件，在维护两国经济社会安全稳定、维持边境和口岸正常秩序、联合打击跨境犯罪以及共同提高执法能力建设等方面取得诸多成果，丰富了两国全面战略伙伴关系的内涵。我期待与部长先生共同努力，进一步推动两国执法安全领域合作迈上新台阶。

尼表示，蒙中两国是全面战略伙伴，两国司法和执法安全领域的合作十分重要。近年来，两国执法部门关系发展迅速，各领域合作交流不断拓展，蒙方对此感到高兴并感谢中方给予的帮助和支持。蒙古新一届政府将修改一系列法律法规，在优化投资环境、保障投资人员合法权益等方面做最大努力，进一步提高执法安全部门为经济发展服务能力。尼说，愿为继续推动两国执法安全领域合作，深化友好关系发展而努力。

驻蒙古使馆警务联络官吉雅、蒙古法律内务部条法与国际合作局长巴特乌力吉等在座。

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved