蒙古国新任法律内务部长：愿继续推动蒙中两国执法安全领域合作

人民网乌兰巴托8月20日电（记者 霍文）8月20日，柴文睿大使会见蒙古新任法律内务部长尼亚木巴特尔，双方就中蒙两国司法及执法安全领域合作等进行了交流。

柴大使祝贺尼亚木巴特尔再次当选议员、就任法律内务部长，并表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，习近平主席2014年访问蒙古，双方将两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，两国各领域合作交流取得快速发展，面临重要机遇。执法安全合作是两国关系的重要组成部分，两国执法部门认真落实《民事和刑事司法协助条约》，《打击犯罪的合作协议》等一系列合作文件，在维护两国经济社会安全稳定、维持边境和口岸正常秩序、联合打击跨境犯罪以及共同提高执法能力建设等方面取得诸多成果，丰富了两国全面战略伙伴关系的内涵。我期待与部长先生共同努力，进一步推动两国执法安全领域合作迈上新台阶。

尼表示，蒙中两国是全面战略伙伴，两国司法和执法安全领域的合作十分重要。近年来，两国执法部门关系发展迅速，各领域合作交流不断拓展，蒙方对此感到高兴并感谢中方给予的帮助和支持。蒙古新一届政府将修改一系列法律法规，在优化投资环境、保障投资人员合法权益等方面做最大努力，进一步提高执法安全部门为经济发展服务能力。尼说，愿为继续推动两国执法安全领域合作，深化友好关系发展而努力。

驻蒙古使馆警务联络官吉雅、蒙古法律内务部条法与国际合作局长巴特乌力吉等在座。

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