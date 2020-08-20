外交部：暂停履行港美刑事司法互助协定

人民网北京8月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持20日例行记者会。记者会实录如下：

经中国和巴基斯坦双方商定，国务委员兼外交部长王毅将于8月20日至21日在海南与巴基斯坦外交部长沙阿·马哈茂德·库雷希共同主持第二次中巴外长战略对话。

总台央视记者：美东时间8月19日，美国国务院发表声明称，美方当日已通知香港特区暂停或终止有关移交逃犯、移交被判刑人员、豁免国际船运利得税等三项双边协议。请问中方对此有何评论？

赵立坚：香港特区政府已经发表声明，强烈反对和谴责美国政府单方面决定暂停或终止与香港特区签署的上述三项双边协议。鉴于美方错误行径，中方决定香港特区暂停履行港美刑事司法互助协定。

我要再次强调，香港事务纯属中国内政，任何外部势力无权干涉。中方敦促美方立即纠正错误决定，停止插手香港事务、干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。

今日俄罗斯记者：昨天，美国国务卿蓬佩奥称，美国要求恢复联合国对伊朗制裁，如果俄罗斯和中国拒绝恢复对伊制裁，那么美国将针对中俄实施制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：我已多次重申，美国已经退出伊朗核问题全面协议，没有资格要求启动安理会“快速恢复制裁”。这是安理会绝大多数成员的立场，也是国际社会的广泛共识。

中方坚决反对美国对其他国家实施单边制裁和所谓的长臂管辖。中方敦促美方切实遵守安理会决议，履行自身国际义务，正视国际社会关切，切实尊重各国合法权益。

巴通社记者：你刚才发布了巴基斯坦外长库雷希将来华出席第二次中巴外长战略对话的消息。能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：我刚刚发布了两国外长举行第二次中巴外长战略对话的消息。中巴外长战略对话机制旨在统筹协调各领域交往与合作，为双边关系发展提出政策建议，并就国际地区问题加强沟通协调。去年3月19日，双方在北京举行首次对话，达成积极共识，为双边关系发展发挥了重要促进作用。

当前，国际地区形势正在发生复杂变化，特别是新冠肺炎疫情深刻改变世界。中巴作为全天候战略合作伙伴，有必要进一步加强沟通合作，共同应对外部挑战，携手实现更大发展，更好造福两国人民。本次战略对话恰逢其时，意义重大。双方将重点探讨中巴抗疫合作、双边关系，并就共同关心的国际地区问题深入交换意见。中方期待并相信此次战略对话将进一步增进两国战略互信，推动各领域务实合作，促进两国在国际和地区事务上的紧密协作。

半岛电视台记者：有报道指出，以色列和美国对中国和沙特在核电领域的合作感到担忧，认为可能会有安全问题。你能否介绍中沙两国有关合作情况？

赵立坚：有关国家的担忧毫无必要。中国和沙特两国建有全面战略伙伴关系。近年来，双边关系稳步健康发展，双方在各领域合作成果丰硕，中沙之间保持着正常的能源合作。

中方始终以负责任的态度积极推进全球和平利用核能事业发展，将继续严格遵守防扩散国际义务，在相互尊重、互利共赢的基础上与各国开展和平利用核能合作，为促进全球可持续发展作出积极贡献。

澎湃新闻记者：据报道，19日，外交部邀请国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山与驻华使团代表举行线上交流活动，分享中方疫情防控经验。你能否介绍更多情况？

赵立坚：8月19日，外交部邀请国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山与驻华使团代表举行线上交流活动，分享中方预防和治疗新冠肺炎经验。158个驻华使团代表参会，礼宾司司长洪磊主持交流活动。

钟南山院士结合实践案例和精确数据，详尽介绍了中国抗击新冠肺炎疫情的经验和进一步遏制疫情的措施，分享了抗击疫情采取的早发现、早隔离、早诊断、早治疗等有效做法，以及中西医结合对新冠肺炎病人进行治疗情况。针对驻华使团普遍关心的新冠疫苗研发问题，钟南山院士表示，习近平主席在世界卫生大会视频会议开幕式讲话中指出，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。中国愿同各国加强疫苗研发、生产合作。

与会使团人员感谢中方举办线上交流活动，表示钟南山院士分享的新冠肺炎防治经验专业性强、科学性强、实践性强，将对各国抗击疫情起到重要借鉴作用。

总台央广记者：近日，中国国际电视台（CGTN）制作的新闻调查节目《孟晚舟案背后隐情》还原了孟晚舟被捕缘由，引发广泛关注。据报道，孟晚舟被美方指控涉嫌欺诈的“关键证据”是汇丰银行高管2013年同孟晚舟会面后获取的一份PPT。但汇丰方面表示，美方对华为发起的调查不是由汇丰引发。汇丰也表示，在回应美国司法部信息要求时，汇丰仅是提供事实性信息，没有“编造”证据或者“隐瞒”事实，也不会歪曲事实或为自身利益伤害任何客户。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在孟晚舟事件上的立场是一贯、明确的。孟晚舟事件是一起彻头彻尾的严重政治事件，充分暴露了美蓄意打压中国高技术企业和华为公司的政治图谋，加拿大扮演了美方帮凶的角色。

我要强调的是，中国政府维护本国公民和企业正当权益的决心坚定不移。任何国家、任何人企图借损害中国企业合法正当权益来谋求一己私利，都注定会得不偿失。

中国日报记者：据报道，纳瓦罗19日称中国和民主党达成共识，通过指责特朗普政府为由中国共产党制造的全球大流行病负责，以寻求在11月总统大选中击败特朗普。中方对此有何评论？

赵立坚：纳瓦罗的这一说法纯属无稽之谈。这个人撒谎成性、造谣上瘾，四处散播“政治病毒”和虚假信息，早已毫无诚信可言。美国政府抗疫表现如何，美国人民对此最有发言权，国际社会也都看在眼里。我们奉劝纳瓦罗之流收起“甩锅”推责的把戏，停止其卑劣的表演，否则只会自取其辱。

关于美国大选，我们多次说过，美国大选是其内部事务，我们没兴趣也从未干涉。同时，我们敦促美国政客不要为了一己私利，在竞选中硬拿中国说事。

法新社记者：第一个问题，上周，黎智英因涉嫌违反香港国安法被拘留一段时间，美国总统特朗普称黎智英“勇敢”并对他表示支持。中方对此有何评论？第二个问题，台湾官员称中国黑客对至少10个台“政府部门”实施渗透，侵入约6000个邮箱账户，试图窃取数据。中方有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，国务院港澳办已就香港警方依法对有关人员采取拘捕行动发表了谈话。中国是法治国家，香港是法治社会。特区执法机构依法履职尽责，不容置疑。

关于第二个问题，民进党当局有关指责纯属恶意污蔑，目的是升高两岸对立，谋求政治私利。

我想告诉你的是，中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的受害国之一，始终依法打击在中国境内或利用中国网络基础设施发起的网络攻击。这一立场是一贯的、明确的。

法新社记者：一张中国驻基里巴斯大使在当地访问欢迎仪式上的照片在网上流传，美澳官员对此表示惊诧和批评。你可否介绍这一情景发生在何时何地？你对网上评论有何回应？

赵立坚：我注意到了有关报道和评论，也核实了有关情况。大家最应该关注的是基里巴斯人民如何评论这件事。应基里巴斯马拉凯岛市政府和议员邀请，中国驻基里巴斯大使唐松根日前赴该岛访问。这是中基2019年9月复交以来，中国大使首次到访该岛，受到当地政府和人民真诚欢迎。在当地政府和民众盛情要求下，出于对基里巴斯文化和习俗的尊重，唐大使最终同意接受并在抵达时出席了富有当地民俗特色的欢迎仪式。马拉凯岛许多民众在同唐大使的交流互动中，都表达了对中基复交的坚定支持。这再次充分证明中基复交是民心所向、大势所趋。

各国都有自己的传统习俗。马拉凯岛议员、基里巴斯农业部长等基政要说，你所提到的那张照片上的欢迎场景是该岛最隆重的传统欢迎仪式，用最谦逊的姿态欢迎贵宾到访是马拉凯岛祖先留下来的待客之道。采用这种仪式欢迎唐大使是岛上老人协会、市政厅以及教会共同作出的决定。1998年时任澳大利亚驻基里巴斯高专到访马拉凯岛时，当地民众也用同样的仪式欢迎他。一些澳大利亚人明知基里巴斯各岛都有独特的风俗，却故意诬蔑抹黑中国，基方对此感到十分愤怒。至于你提到的报道，其中透露这张图片的有一个人叫柏乐志，此人一贯出于政治目的反华。

中方一贯坚持大小国家一律平等，在同太平洋岛国交往中充分尊重当地文化和习俗，讲求“客随主便”。相信大家注意到，基里巴斯和不少太平洋岛国民众纷纷在社交媒体发声，感谢中国大使尊重当地传统习俗，谴责个别人蓄意曲解当地文化、挑拨中基友好关系的做法。一些网友留言批评个别发帖人，比如柏乐志，蓄意挑拨中基关系，是从台湾拿了钱，居心叵测。面对事实，任何恶意抹黑中国对岛国政策、妄图离间破坏中国同岛国关系的图谋都绝不会得逞。

路透社记者：上周六，武汉举办了一场水上电音节。你是否听说了这一活动？对此有何评论？

赵立坚：我也在电视上看到了有关报道。这显示了武汉抗击疫情已经获得了战略性胜利，也显示了中国政府抗击疫情取得了战略性胜利。我看到法新社也报道了相关情况。据说在欧美国家，老百姓都感到非常惊奇。我也希望通过你们的镜头，把中国的真实情况报道回欧美国家，让欧美国家民众了解中国的真实情况。

路透社记者：你刚才阐述了中国政府对美国暂停或终止与香港移交逃犯等协议的立场。在过去几周，已有几个国家采取类似举动。请问中方是否担心这一趋势会继续发展？是否计划就此采取新措施？

中方关于涉港问题的立场是明确的、一贯的。我们已经多次从不同的角度解释了为什么在香港要通过国安法。这些国家完全从自己的政治私利出发，出台有关所谓对香港制裁措施。他们这种做法是完全错误的。他们想通过所谓的制裁措施迫使中国政府改变有关立场，这是白日做梦！

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