“一带一路”中土光伏太阳能项目合作获重大进展

人民网安卡拉8月20日电（记者 王传宝）当地时间8月19日，由中国电科装备承建的土耳其Kalyon集团500MW光伏全产业链项目成功贯通并正式投产。土耳其总统埃尔多安，中国驻土耳其大使馆刘毓骅公参出席仪式。

中国电科装备董事长、党委书记左雷率团代表中国电科出席仪式并在仪式后分别与外交部长查武什奥卢、能源部长登梅兹耳其进行了友好会谈。

埃尔多安总统参观了产品线，高度肯定光伏产业园的科技创新水平，对其落成表示祝贺，对为此作出贡献的各方表示感谢。他指出，这是土耳其国家能源战略实施的重要里程碑，必将为土耳其的能源独立、新能源产业和经济发展、减少二氧化碳排放、促进就业等做出重大贡献。

此项目是积极落实两国元首就中土双边关系达成重要共识的成果，也是推动共建“一带一路”走深走实的重要举措。500MW光伏产业园是土耳其第一个具备太阳能全产业链生产能力的项目，成功贯通也是土耳其在能源方面迈出的重要一步。项目的顺利投产使土耳其利用本地丰富的太阳能资源，减少对外国清洁能源依赖的梦想变成现实。

在工期紧、疫情影响的情况下，电科装备人用心、用智慧、用只争朝夕的精神，攻克了一个又一个“不可能”，通过一流的管理及技术创新，实现了这一伟大工程的全产业链投产，体现了“责任 创新 卓越 共享”的合作理念。中国电科依靠过硬的技术和质量,使光伏产业的“中国名片”在土耳其这片土壤上熠熠生辉。

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