驻南非使馆就近期中国公民遇害案向南警方提出交涉

人民网约翰内斯堡8月20日电（王磊）8月18日，驻南非使馆警务联络官俞圆参赞前往约堡市约见豪登省警察厅副厅长、刑侦局局长恩都伍少将，就近期多名中国公民遇害案提出严正交涉，并就相关案件侦办工作进行座谈。南非华人警民合作中心主任李新铸，豪登省社区警务论坛主席马塞勒拉以及相关案件受害人亲友代表等出席座谈会。

俞圆参赞表示，中国驻南非使馆对约堡市近期接连发生针对我侨胞的严重暴力犯罪深感震惊和痛心，强烈要求豪登省警方增派得力警员，加大案件侦办力度，及时向使馆通报案件进展，争取早日将犯罪分子绳之以法，同时应采取有效措施，加大巡逻防控力度，充分发挥警民联防机制作用，切实保护在南中国公民生命和财产安全。

恩都伍少将代表豪登省警方对近期多名中国公民遇害深表歉意，对受害人家庭和亲友致以沉痛哀悼。他说，中南两国关系紧密，两国人民情同手足，针对在南中国公民的暴行就是对南非民众的犯罪。豪登警察厅目前已指派精干警力组成专案组全力调查相关案件，省厅高层将亲自督办跟进。同时希望进一步密切与中国使领馆和南非华人警民合作中心的联系合作，扩大案件线索搜集范围，研判串并相关案件，及时通报侦办进展，力争早日缉拿犯罪嫌疑人。

马塞勒拉主席对近期不幸遇害的中国公民表示同情和哀悼，并对近期各类严重暴力犯罪持续攀升的势头表示严重关切，希望继续深化同南非华人警民合作中心的合作，共同督促协助警方早日侦破案件。

与会人员还就相关案件侦办思路和线索等进行了深入交流。

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