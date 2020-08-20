综述：在疫情中给海外游子传递祖国的温暖——中国驻意大利使领馆协助侨胞纪实

新华社罗马8月20日电综述：在疫情中给海外游子传递祖国的温暖——中国驻意大利使领馆协助侨胞纪实

新华社记者陈占杰

意大利曾经是新冠疫情最严重的欧洲国家之一。约有30万名中国公民及2万多名中国留学生在意生活、工作和学习。中国驻意使领馆通过领保、侨务和学联等各渠道提供防疫常识、心理辅导、医疗问诊平台，筹集、分发数十万只口罩等防疫物资，引导和协助侨胞、留学生建立互助机制，密切联系当地医疗机构，确保一旦有情况可获得良好救治。使领馆与意外交、移民部门沟通，及时解决我在意公民居留、签证过期问题。

中国驻意大利大使馆参赞吴冬梅对新华社记者说，疫情暴发后，中国驻意使领馆坚决贯彻落实党和国家对海外公民的关心、关爱，挖掘自身潜力，调动各方资源，精心做好两方面工作：确保绝大多数侨胞、留学生安心；尽力帮助确有需要的中国公民顺利回国。

今年1月底，意政府单方面宣布暂停两国直航。使领馆协调各方，稳妥解决了突然断航导致的人员回国受阻问题，并积极协助开通首个中欧临时商业航班。从3月18日至7月15日共执行米兰至温州临时商业航班19班，共有3747名在意中国公民顺利回国，其中包括1928名留学生。

米兰总领馆领区疫情最为严重。中国驻米兰总领馆副总领事汪惠娟说，米兰领区有16.5万名侨胞和1万多名留学生。疫情期间，米兰总领馆协调意方当地政府、海关，为国内向领区侨胞、留学生及中资机构等捐赠防疫物资提供便利；加强与当地卫生部门联系与合作，为我公民在当地就医争取便利；引导侨社建立覆盖全领区的防控应急工作机制，向领区侨胞和留学生发放“健康包”，引导侨社和中资企业为有困难的侨胞和留学生提供“一对一”帮扶；与国内涉侨部门联动，支持国内医生24小时为侨胞提供线上问诊、心理疏导和防疫科普服务等，帮助领区中国公民稳在当地、就地防控。

疫情期间，留学生小黄突发精神疾病，半夜跑出住处，下落不明。中国驻米兰总领馆凌晨两点接到其父母从国内打来的求助电话后，立即联系警察局协助其父母报案，并敦促办案警察加大巡查力度。经过4个多小时努力，警方终于找到小黄并将其送至医院治疗。领馆每天与其主治医师保持联系，与其父母保持热线沟通，待其病情稳定后，领馆派员与志愿者一起接其出院，送到机场，又委托同机侨胞陪其登机并在机上对其进行照顾。最终，小黄顺利回到父母身边。

目前，意大利疫情有所好转但远未结束。在临时商业航班停飞、中资航空公司正常商业航班尚未复飞的情况下，人员往来需求与航班不足的矛盾相对突出。使领馆在继续加强领保工作的同时，与意大利及国内有关部门正在研究中资航空公司部分恢复正常商业航班事宜。

(责编：艾雯、刘洁妍)