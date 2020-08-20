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综述：泰国推动国内游缓解疫情对旅游业冲击

2020年08月20日15:11  来源：新华网
 

新华社曼谷8月20日电 综述：泰国推动国内游缓解疫情对旅游业冲击

新华社记者

泰国国家经济社会发展委员会日前公布的数据显示，由于新冠疫情全球蔓延，国际游客数量锐减，泰国支柱产业旅游业损失惨重，导致泰国今年第二季度经济萎缩12.2%，而全年预计经济萎缩程度很可能超过上世纪末亚洲金融危机时期。

2019年，抵泰国际旅客数量达到创纪录的3980万人次，消费总额占泰国国内生产总值的11.4%。政府去年预计，2020年抵泰国际旅客将达4000万人次。不过，眼下再提及这些数据似乎“恍若隔世”。此前，泰国旅游局预计今年访泰外国游客将仅有1400万人次，创14年以来最低纪录。泰国中央银行的预测更为悲观，预计抵泰国际旅客的数量可能只有800万人次。

原本熙熙攘攘的泰国曼谷著名商业街考山路，眼下显得空荡荡，餐馆门可罗雀。“这里很多商家都已经关门。如果短期内外国游客无法回到泰国，我们恐怕也会关门。周末会有些本地顾客来光顾，但根本不足以让我们维持下去。”一名当地餐馆服务生对媒体说。

由于疫情持续蔓延，全球旅游业都陷入严重不确定中。今年6月，泰国疫情管理中心宣布，拟对部分国家开放限制性旅游，推动旅游业进一步复苏。但旅客需要购买一定金额保险，并确定未感染新冠病毒，他们在泰国的行程也会被追踪。而且，这一措施的目标人群主要是商务人士、医疗游客等。

但这些措施并不足以带来足够多的国际访客。泰国旅游局不少官员表示，疫情可能彻底改变旅游业“地貌”。曼谷著名旅游景点门前游客云集、大巴车排队的场景可能难以再现，泰国必须为新现实做好准备。

现阶段，泰国政府正着力推动国内旅游发展。占泰国旅游市场约30%份额的国内游市场，成为旅游业复苏的“救命稻草”。政府通过发放酒店、餐馆、机票优惠券以及奖励抗疫前线医务人员旅游等方式，刺激国内旅游。在度假胜地沙美岛，几乎所有酒店的收费标准都降了一半，小岛所属罗勇府还通过举办美食节、音乐节等活动吸引国内游客。

泰国国家旅游局局长育他沙接受记者采访时说，推动国内游“不能从根本上解决问题，但希望借此让旅游业运转起来，让旅游从业者‘活下去’”。

随着政府鼓励政策发挥效果，越来越多泰国本地居民选择周末赴旅游景点参观。不过，也有一些旅游从业人员对此并不乐观。他们认为，“国内游”拉动旅游业存在“天花板”，主管机构需要制定有针对性的发展战略，以适应疫情下的旅游业发展新现实。（参与记者：明大军、陈家宝、任芊）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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