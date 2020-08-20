美国试图恢复联合国对伊朗制裁

新华社华盛顿8月19日电（记者刘品然）美国总统特朗普19日表示，美方将要求联合国安理会启动所谓“快速恢复制裁”机制。

特朗普当天傍晚在白宫记者会上说，他已指示国务卿蓬佩奥向安理会通知美方的这一决定，声称美国作为伊朗核问题全面协议的最初参与者，有权恢复联合国对伊制裁以阻止其发展核武器。

据美国国务院19日发布的声明，蓬佩奥将前往纽约联合国总部，通知安理会美方将启动恢复联合国对伊制裁程序。

美国2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

中国常驻联合国代表张军14日表示，作为伊核协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。英、法、德三国外长6月在一份联合声明中也表示，不支持任何单边启动“快速恢复制裁”机制的尝试，认为这将对安理会造成严重不利后果。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可，决定维持联合国对伊武器禁运至2020年10月18日。这一决议中设有“快速恢复制裁”条款，若伊朗被认为违反伊核协议，则将自动恢复2015年伊核协议达成前联合国对伊实施的制裁。

安理会本月13日起对美国提出的试图无限期延长对伊武器禁运决议草案进行书面投票。投票结果14日出炉：2票赞成，2票反对，11票弃权，决议草案未获通过。

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