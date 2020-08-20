新华社华盛顿8月19日电 题：美国民主党副总统候选人卡玛拉·哈里斯

新华社记者徐剑梅 邓仙来

美国联邦参议员卡玛拉·哈里斯美东时间19日晚在民主党全国代表大会上远程接受民主党副总统候选人提名，成为美国历史上首位获得主要政党副总统候选人提名的有非裔和亚裔血统的女性，也是美国历史上第三位女性大党副总统候选人。

现年55岁的哈里斯是近年民主党内较为活跃的政治新星，在司法体系有丰富经验。她于2019年1月宣布竞选总统，当年年底以资金短缺为由退选。

2016年美国大选中，哈里斯当选加利福尼亚州联邦参议员并于2017年1月宣誓就职。她是美国国会参议院国土安全和政府事务委员会、特别情报委员会、司法委员会和预算委员会成员。

2020年5月，美国新冠疫情蔓延期间，哈里斯在国会参议院提出一项决议案，批评反亚裔情绪，谴责反映种族主义、排外、歧视和寻找替罪羊心态的表达方式。

哈里斯毕业于美国霍华德大学和加州大学黑斯廷斯法学院，曾在旧金山地区长期担任地方检察官，2010年当选加州州检察长，2014年获得连任。

哈里斯1964年10月出生于加利福尼亚州奥克兰，母亲是印度移民，父亲是牙买加移民。哈里斯7岁时父母离异，12岁时随母赴加拿大生活至高中毕业。

哈里斯已婚，和丈夫道格·埃姆霍夫住在洛杉矶。她的中文名字是贺锦丽。

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